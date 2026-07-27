CHP\'de İstifa Süreci: YENİ Parti\'ye Geçiş

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - CHP Samandağ İlçe Başkanı Maruf Dağ ve yönetimi ile CHP Altınözü Gençlik Kolları Başkanı Umut Temizkan partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden isimler, siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

CHP Samandağ İlçe Başkanı Maruf Dağ, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır CHP çatısı altında Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda siyaset yaptıklarını belirtti.

Partinin geldiği noktada ülkenin yeni bir anlayış ve heyecana ihtiyaç duyduğunu savunan Dağ, "Partimiz yargı darbesiyle butlan yönetimi tarafından esir alınmıştır. Partimiz bu vaziyetteyken siyaset yapabilme imkanımız bulunmamaktadır. Bu nedenle ilçe yönetimi olarak görevlerimizden ve yıllarımızı adadığımız CHP'den istifa ediyoruz" dedi.

Dağ, mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini bildirdi.

CHP Altınözü Gençlik Kolları Başkanı Umut Temizkan da Altınözü İlçe Örgütü adına yaptığı açıklamada, "Milletimizin beklentileri ile mevcut siyasi anlayışın artık örtüşmediğine inanıyoruz. Bu nedenle ilçe örgütümüzle birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda CHP'den toplu olarak istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. YENİ Parti'yi kuran bir avuç insan değil, milletin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.