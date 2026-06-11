Girgin: CHP'deki kriz Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP'de son dönemlerde yaşanan gelişmelere ilişkin "Sonuç olarak bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun en çok kime yaradığına bakın. Bu olay kimin işine yarar? Bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz. ve bu işin en çok Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüğü de aşikar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik yargı süreçlerini ve parti içindeki gelişmeleri değerlendirdi. Girgin, şu görüşleri dile getirdi:

"Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz' dese de herkes CHP'ye operasyon çeken orkestranın maestrosunun Erdoğan olduğunu biliyor. Hepinizin dikkatini çekmiştir. İktidarın yargı kolları ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar arasında, tesadüf denemeyecek derecede bir paralellik var. Örneğin 38. Kurultay'dan beri hiç bir açıklama yapmayan, sessiz kalan Kemal Bey, 2,5 yıl sonra konuşmaya karar veriyor, çıkıp bir konuşma videosu paylaşıyor bu paylaşımın hemen ertesi günü mahkeme mutlak butlan kararı veriyor. Ya da kurultay için imza veren 900 kurultay delegesinin imzalarının toplandığı gün, İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, 38. Kurultay delegeleri ve onların birinci derece yakınlarının mal varlıklarının mercek altına alınması için MASAK, SGK ve ilgili bankalara yazı gönderiyor. ya da iktidarın yargı kolları, Özgür Özel için fezleke düzenlenmesi için adım atarken, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından da tüzüğümüzü yok sayan bir kararla seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in A Takımının partiden ihracı için karar alınıyor. 'Dışarıdan biz vuralım, içeriden siz vurun' anlayışı ile genel başkanımız Özgür Özel, çarpraz ateş altına alınmaya çalışılıyor."

Diğer taraftan, düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na demediklerini bırakmayan yandaş medya ne hikmetse hep bir ağızdan Kılıçdaroğlu'na güzelleme yapma yarışında. Ne oldu da birden bire Kemal Kılıçdaroğlu sevgileri depreşti bunu sorgulamak lazım. Sonuç olarak bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun en çok kime yaradığına bakın. Bu olay kimin işine yarar? Bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz. ve bu işin en çok Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüğü de aşikar. Diğerleri ise sadece teferruat. Ama unuttukları bir şey var, zor oyunu bozar. Kötülük değil iyilik kazanacak. Bu oyunu, unuttukları millet bozacak."