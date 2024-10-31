CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: 'Halk İradesi Gasp Edilmektedir'

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklanması kararına ilişkin parti binasının önünde basın açıklaması yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Bu baskıya karşı sessiz kalmayacağız"

Halkın seçme ve seçilme hakkının ayaklar altına alındığını söyleyen Yalaz, "Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" şeklinde konuştu.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Yalaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın 'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."