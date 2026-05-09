CHP'den Saha Çalışmaları Hız Kesmiyor

09.05.2026 01:29
CHP Osmaniye başkanı, sandık öncesi halkla sürekli temas kuracaklarını duyurdu.

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer ile CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Osmaniye'de gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin, "Bu çalışmalar önümüze sandık geleceği güne kadar sürecektir" dedi.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, 81 ilde eş zamanlı başlatılan saha programlar kapsamında CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ile Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yavuzer, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler sahalardan bundan sonra asla inmeyeceğiz. Halkımızın, esnafımızın, emeklinin ne gibi sıkıntıları varsa bunları hep birlikte dile getireceğiz ve çözüm yollarını birlikte arayacağız. Bu çalışmalar önümüze sandık geleceği güne kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

"İLK GÜNDEN BERİ SAHA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye genelinde başlatılan saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, erken seçim çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatı ve genel merkezimizin görevlendirmesiyle 8-9 Mayıs ile 15-16 Mayıs tarihleri arasında milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi üyelerimiz, MYK yöneticilerimiz ve il-ilçe örgütlerimizle birlikte sahada olacağız."

Biz bugün başlamadık. İlk günden beri saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu mücadele, AK Parti ve MHP'nin sandığı milletin önüne getirdiği güne kadar sürecek.

Bu mücadele; Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden adaleti tesis etmek, hukuku işler hale getirmek, demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlükleri yeniden rayına oturtmak mücadelesidir. Özellikle işçi, emekçi ve asgari ücretlilerin milli gelirden aldığı pay insan onuruna yakışır seviyeye ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

"ADALET TALEPLERİ KARŞILIK BULANA KADAR BU MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kara, doğa katliamlarına son verilene ve depremde yakınlarını kaybetmiş ailelerin adalet talepleri karşılık bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi her platformda erken seçim talebimizi dile getiriyoruz ve aynı noktada duruyoruz. Çünkü emeğiyle geçinen üretici, çiftçi, asgari ücretli ve emekliler çok zor durumda. İnsanlar artık geçinemiyor. Yoksulluğun en dibini yaşıyorlar."

"EMEĞİYLE GEÇİNEN HERKES EKONOMİK BASKI ALTINDA"

Ekonomik sorunların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ifade eden Kara, "Çiftçi zor durumda, üretici zor durumda, tekstilci zor durumda, KOBİ'ler zor durumda. Emeğiyle geçinen herkes ekonomik baskı altında. Bugün il başkanlığımızda önce esnafı dinledik. Esnafın en büyük derdi borçlar. Elektrik borcu, su faturaları, vergi yükü, kira giderleri ve işçilik maliyetleri esnafın sırtında büyük bir yük oluşturuyor" dedi.

"FİNANSMANA ERİŞİMDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR"

KOBİ'lerin özellikle vergi yükü altında ezildiğini belirten Kara, "Finansmana erişimde ciddi sorun yaşıyorlar. Krediye ulaşmakta büyük zorluk çekiliyor. Çiftçi ve üretici krediye ulaşsa bile yüksek kesintiler nedeniyle mağdur oluyor. Kademeli emeklilik bekleyenler, Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemeyenler ve primlerini yatıramayan vatandaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor" diye konuştu.

Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin adalete, insan haklarına, özgürlüklere, toplumsal barışa ve dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu ekonomik ve sosyal anlamda açık şekilde görüyoruz. Ancak mevcut iktidarın politik tercihlerinin bizimle aynı noktada olmadığını net biçimde görüyoruz."

Bu nedenle seçim istiyoruz. Halkın iktidarını kurmak için kadınlarımızla, gençlerimizle ve tüm örgütümüzle birlikte sahalarda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

