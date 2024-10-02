CHP’den Yoksulluk ve Sömürü İtirazı - Son Dakika
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CHP’den Yoksulluk ve Sömürü İtirazı

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CHP'li Gönül Çağdaş, 26 Ekim’deki yürüyüşle yoksulluk ve sömürüye karşı halkı birlik olmaya çağırdı.

02.10.2024 17:32
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Gönül Çağdaş "Çocuklarımızdan bir öğün sıcak yemek bile esirgeniyor. Ne vergide ne gelirde ne de ülkede adalet var" dedi.

Emek ve Demokrasi Platformu bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması düzenleyerek 26 Ekim günü düzenlenecek olan yürüyüş için çağrıda bulundu. Topluluk adına açıklamayı okuyan CHP İl Başkan Yardımcısı Gönül Çağdaş şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca emeklimiz yokluk ve sefalet içinde yaşamaya mahküm edildi"

"Siyasi iktidar her adımda sermayeyi önceliyor, şirketlerin çıkarını gözetiyor. Bile isteye çıkarılan kriz aracılığıyla şirketler lehine amaçladıkları servet transferine kaynak yaratmak için yaşam alanlarımıza, emeğimize ve geleceğimize göz koyuyorlar. Halkın payına ise yoksulluk, işsizlik, açlık ve sefalet koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışmak kalıyor. Yaşam alanlarımız ağır bir saldırı altında. Dağlarımız, meralarımız, yaylalarımız, ormanlarımız, derelerimiz şirketlerin karı için ranta açılıyor. Artvin'den Samsun'a kadar tüm bölgemiz maden arama sahası olarak ruhsatlandırıldı. Çayda, fındıkta ağır bir sömürü yaşanıyor. Halkımız ürettiği ürünün, emeğinin karşılığını alamıyor. Hayvancılık geçer akçe olmaktan çıkarıldı. Canlı hayvan ithal eden bir ülke durumuna getirildik. Milyonlarca emeklimiz yokluk ve sefalet içinde yaşamaya mahküm edildi. Asgari ücret, açlık sınırının altında; değil beslenmeye, karın doyurmaya yetmiyor. Memlekette İşsizlik kol geziyor. Partizanlık, kayırmacılık aldı başını yürüdü. Anneler babalar çocuklarının geleceği için endişe ediyorlar. Gençlerimiz işsizlik, umutsuzluk ve çaresizlik girdabında; geleceğini yurtdışında aramaya yönelmiş durumda. Köy okulları kapatıldı, eğitim yozlaştırılıp paralı hale getirildi. Çocuklarımızdan bir öğün sıcak yemek bile esirgeniyor. Ne vergide ne gelirde ne de ülkede adalet var. Ayın sonunu getiremiyor, hayat pahalılığından dolayı eziliyoruz. Ama ülkemizde birileri servetine servet katıyor. Ülkemizde dolar milyarderlerinin sayısı 27'ye yükseldi. Servetlerinin değeri 56 milyar doları buluyor."

"Halkımız böyle yaşamayı hak etmiyor"

Gönül Çağdaş, 26 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek yürüyüş için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Baştan aşağı çürümüş, lime lime dökülen bir düzen daha fazla sürdürülemez. Halkımız böyle yaşamayı hak etmiyor! Şimdi zaman, emeğimiz, geleceğimiz ve yaşam alanlarımız için birlik olma zamanıdır. Bu yoksulluk ve sömürü düzenine dur demek için, emperyalist şirketlere ve yerli işbirliklerine karşı, yaşam alanlarımızdan elinizi çekin, 'Emek bizim, memleket bizim, söz bizim' demek için tüm halkımızı 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 12.00 da Cumhuriyet Caddesi, Eski Tedaş önünde buluşmaya davet ediyoruz."

CHP’den Yoksulluk ve Sömürü İtirazı
Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Trabzon, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP’den Yoksulluk ve Sömürü İtirazı - Son Dakika

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