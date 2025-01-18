CHP Edirne İl Danışma Kurulu Toplantısı\'nda Tutuklama Tepkisi

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(EDİRNE) - CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, "O iradenin, o mücadele ruhunun, o Kuvayımilliye ruhunun, modernleşme, çağdaşlaşma ruhunun, içeride ve dışarıda her türlü pis ilişkiye giren insanların bizi nasıl yoldan çevirmeye, biz nasıl zorda bırakmaya karşı dirençli, beraber hareket etme psikolojisinin o Nutuk içeresinde nasıl vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP İl Danışma Kurulu 2. toplantısı Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Çevre Politikalarından Sorumlu Parti Meclis Üyesi Dr. Baran Bozoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bu ülkenin geleceği için mücadele ediyoruz"

Baran Bozoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. İktidarın CHP'li belediyeleri hedef aldığını belirten Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Günlerdir gözümüze uyku girmeden, gerçekler üzerine, bu ülkenin geleceği için mücadele ediyoruz, çaba harcıyoruz. Bütün bunlara rağmen bizi yıkamıyorlar. Yıkamamalarının sebebi, bu ülkenin çağdaş aydın yüzleri olarak, yıllardır emekçiler olarak sahiplendiği, sırtladığı bu ülkenin aydınları olarak Nutuk'u okumuşuzdur. Nutuk'un cümlelerini çok iyi hatırlıyoruzdur. Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o söylemini bir kere daha okumaya çok ihtiyacımız var. O iradenin, o mücadele ruhunun, o Kuvayımilliye ruhunun, modernleşme, çağdaşlaşma ruhunun, içeride ve dışarıda her türlü pis ilişkiye giren insanların bizi nasıl yoldan çevirmeye, biz nasıl zorda bırakmaya karşı dirençli, beraber hareket etme psikolojisinin o Nutuk içeresinde nasıl vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz ve bunu bir kere daha hatırlayarak o enerjiyi, birikimi Türkiye'nin her tarafına ışık olarak yansıtmaya çok ihtiyacımız var."

"Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz"

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında verilen tutuklama kararına tepki göstererek, şunları söyledi:

" Esenyurt Belediyesi'nden başlatılan ve şimdi Beşiktaş ile devam eden CHP'li belediyeler üzerinden CHP'yi itibarsızlaştırma politikası güdenlerin, yargıyı siyasallaştırmaları sebebiyle verilen bu tür kararlar yalnızca bir bireyin hakkını ihmal etmekle kalmamakta, aynı zamanda halkın iradesine de darbe vurmaktadır. Halkın oylarıyla belediyeleri alamayanlar, yargı oyunlarıyla belediyeleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Her türlü hukuksuz uygulamanın karşısında durmayı dürdüreceğiz. Bir adım geri atmayacağız. Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz."