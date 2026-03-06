Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluğuna Tepki... CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar: "Bu Hukuksuzluk Son Bulsun. Bu Bir Adalet ve Hürriyet Meselesidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluğuna Tepki... CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar: "Bu Hukuksuzluk Son Bulsun. Bu Bir Adalet ve Hürriyet Meselesidir"

06.03.2026 13:30  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, 19 Mart tutsaklarının aileleriyle birlikte adalet talep etti ve hükümetin hukuksuz uygulamalarına tepki gösterdi. Parti, İstanbul'daki protestoya destek vererek Türkiye genelinde benzer seslerin yükseldiğini vurguladı.

(GAZİANTEP)- CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son verilmesi için seslerini yükseltiyor. Bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir" dedi.

CHP Gaziantep İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi. Kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde yapılan açıklamaya çok sayıda partili katıldı. Açıklama sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup, CHP Gaziantep İl Sekreteri Burcu Dayak tarafından okundu.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar da yaşanan sürecin toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam 26 hafta oldu. Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir muameleye maruz kalan aileler her cuma Saraçhane'de bir araya geliyor. Yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar. Bizler de onlara eş zamanlı olarak Gaziantep'ten sahipsiz olmadıklarını haykırıyoruz."

"Bu hukuksuzluk son bulsun"

Evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son verilmesi için seslerini yükseltiyor. Biz de bu çığlığa ses veriyoruz" diyerek adalet talebini yineledi. Yaşananların yalnızca İstanbul'daki bir protestoyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Açar, Türkiye'nin dört bir yanından benzer tepkilerin yükseldiğini belirterek, "Bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir" ifadelerini kullandı. Açar, açıklamasını "Her şey çok güzel olacak diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Vakkas Açar, Gaziantep, İstanbul, Hürriyet, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluğuna Tepki... CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar: 'Bu Hukuksuzluk Son Bulsun. Bu Bir Adalet ve Hürriyet Meselesidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:06:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluğuna Tepki... CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar: "Bu Hukuksuzluk Son Bulsun. Bu Bir Adalet ve Hürriyet Meselesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.