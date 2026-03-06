Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluğuna Tepki... CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar: "Bu Hukuksuzluk Son Bulsun. Bu Bir Adalet ve Hürriyet Meselesidir"

(GAZİANTEP)- CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son verilmesi için seslerini yükseltiyor. Bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir" dedi.

CHP Gaziantep İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi. Kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde yapılan açıklamaya çok sayıda partili katıldı. Açıklama sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup, CHP Gaziantep İl Sekreteri Burcu Dayak tarafından okundu.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar da yaşanan sürecin toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam 26 hafta oldu. Aile Dayanışma Ağı çatısı altında, haksız ve hukuksuz bir muameleye maruz kalan aileler her cuma Saraçhane'de bir araya geliyor. Yaşadıkları adaletsizlikleri ve acıları paylaşarak dayanışmayı büyütüyor, birbirlerine güç veriyorlar. Bizler de onlara eş zamanlı olarak Gaziantep'ten sahipsiz olmadıklarını haykırıyoruz."

"Bu hukuksuzluk son bulsun"

Evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri ve çocukları adaletsizliğe son verilmesi için seslerini yükseltiyor. Biz de bu çığlığa ses veriyoruz" diyerek adalet talebini yineledi. Yaşananların yalnızca İstanbul'daki bir protestoyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Açar, Türkiye'nin dört bir yanından benzer tepkilerin yükseldiğini belirterek, "Bu büyük haksızlığa yalnızca Saraçhane'den değil, Türkiye'nin 81 ilinden aynı haykırış yükseliyor: Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir" ifadelerini kullandı. Açar, açıklamasını "Her şey çok güzel olacak diyen güzel yüreklerin omuz omuza direndiği bir mücadelenin sesidir."