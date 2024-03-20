CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Vatandaş Et ve Süt Kurumu\'ndan şikayetçi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Vatandaşımız müthiş derecede sıkıntı içerisindedir. Et ve Süt Kurumu olmasına rağmen, kurum ne vatandaşın hayvanını alıp kesim yapıyor ne de sütünü alıyor. Kırmızı ete Et Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre 1 yıl içerisinde Şubat ayında et fiyatlarına yüzde 119 zam gelmiş. Vatandaş maalesef et alıp yiyemiyor. Sabahın 5'inde Et ve Süt Kurumunun önünde ucuz et almak için kuyruğa giriyor" dedi.
Erhan Adem seçim çalışmaları kapsamında Van'a geldi. Burada Van Barosu ve Van Ticaret Odasını ziyaret eden Adem'e Parti Meclisi Üyesi Uğurcan İrak, Van İl Başkanı Seracaettin Bedirhanoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Şükrü Şahar, Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Rıza Özcan, Tuşba Belediye Başkan Adayı Adil Şahinoğlu, Gevaş Belediye Başkan Adayı İsa Baran da eşlik etti.
Erhan Adem, şunları söyledi:
"Ziraat Odası ve halk ile yaptığımız görüşmelerde çiftçi bölgesi olmasına rağmen maalesef çiftçilerimiz çok şikayetçi. Norduz isimli bu bölgeye has bir koyun var. İlk defa Türkiye'de ihracatı bu bölgeden yapılmış bir hayvan ancak bunun üretimi gerçekleştirilmemiş, üretimi arttırılmamış, üzerinde bir inceleme yapılmamış ve yok olmayla karşı karşıyadır. Emin olun Tarım Bakanının Norduz cinsi koyundan haberi bile yoktur. Vatandaşımız müthiş derecede sıkıntı içerisindedir. Et ve Süt Kurumu olmasına rağmen, kurum ne vatandaşın hayvanını alıp kesim yapıyor ne de sütünü alıyor. Hiçbir şekilde çalıştırılmıyor. Vatandaş bundan şikayetçi. Ticaret ve Sanayi Bakanı bir açıklama yapmış ete çok cüzi miktarda zamların geleceğini söylemiş. Ramazan ayında merkezi hükümetin söylediği et fiyatlarının ucuzlayacağıydı fakat bakan bu söylemiyle merkezi hükümeti de yalanlamış oluyor. Kırmızı ete Et Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre 1 yıl içerisinde Şubat ayında et fiyatlarına yüzde 119 zam gelmiş. Vatandaş maalesef et alıp yiyemiyor. Sabahın 5'inde Et ve Süt Kurumunun önünde ucuz et almak için kuyruğa giriyor.
"VAN'DA EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ İŞSİZLİK"
Çiftçi mağdur, çiftçi şikayetçi, Türkiye'de mera ortalamasının yüzde 10'unun olduğu bir memlekette maalesef hayvancılığımız ölmek üzeredir. Bir an önce özellikle Van kücükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ve Norduz cinsi koyunun mutlaka büyütülüp genişletilip yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem endemik bir türdür hem et ve süt verimi olarak çok kaliteli bir hayvandır. Çiftçilerimiz bunu istiyor, destek istiyor. Mazot, gübre desteği istiyor. Maalesef kredi verilirken de kredinin bir kısmı veriliyor, bir kısmıyla da vatandaşın kredi kartları ile mazot ve gübre alımı zorlanıyor. Halbuki bu kredinin daha uygun bir şekilde vatandaşa verilmesi gerekir. Vatandaş ister mazotunu alır ister gübresini, ister yemini alır. Vatandaşı sıkıştırmamak gerekiyor. Devletin merkezi hükümetin uyguladığı tarım politikası kredi uygulaması tamamen yanlış ayrıca vatandaşlarla gezdiğimizde söylenen konulardan bir tanesi de belediye başkanlığında Vanlı vatandaşların halkımızın kullandığı oylarla seçilen belediye başkanının belediyeyi yönetmesidir. Kayyum atanması istenmiyor. Kayyum atanması olacaksa belediye başkanı eğer suçluysa yargılansın, suçu açığa çıkarılsın isteniyor. İstenilen bu önümüzdeki seçimlerde 31 Mart'ta halk tarafından kim seçilirse seçilsin layıkıyla yöneteceğine inanıyor Vanlılar. Vatandaşın beklentisi bu, vatandaşın beklentisi yüksek, vatandaş mağdur yoksul ve işsiz. Van'da en büyük sorun işsizlik, genç nüfus hızla kenti terk ediyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor."
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