CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı makamında ziyaret etti. Kozay, yapılan çalışmalardan ve hayata geçirilecek projelerden bahsetti.

11.07.2024 10:57  Güncelleme: 11:16
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(ADANA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nu ağırlayan Kozay, "Göreve geldiğimiz günden beri çok güzel mesafeler kat ettik. Çukurova'da çok güzel işlere imza atacağız" dedi.

İlçede hayata geçirecekleri projelerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'e bilgi veren Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Burası Ankara'nın Çankaya'sı dediğimiz bir yer. Seçim kampanyasında da anlattığımız birçok projemiz de var. Özellikle gençlere yönelik projelerimiz var. Yine ekonomik anlamda sıkıntı çeken başı dara düşen vatandaşımızın yanında olacağımız projelerimiz olacak aşevi, Cumhuriyet Lokantaları gibi. Bunların üzerinde çalışma yapıyoruz. Hepsinin açılışında da sizleri görmekten mutluluk duyarız" diye konuştu.

"Emrah Kozay ve ekibine güveniyorum"

Başkan Kozay'ın yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek ise "Örgütten gelen bir arkadaşımızın belediye başkanı olması geçmişte ilçe başkanlığı, il sekreterliği yapmış birisi olarak beni son derece gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Ben örgütlü çalışmaya çok inanan birisiyim. Önümüzdeki süreçte bunu daha da pekiştireceğiz. Tüm bürokrat arkadaşlara başarılar diliyorum. Yeni yönetimin ruhuna ve anlayışına uygun olarak daha farklı konu başlıkları ile bir araya geleceğiz. Hızla büyüyen bu nüfusa sorunsuz bir şekilde hizmet götürecek, planlı kentleşme ile dikkat çeken projelere imza atacağına inandığımız genç başkanımız Emrah Kozay'a ve ekibine güveniyorum. CHP Çukurova'nın kalesidir. Başarılı çalışmalarımızla böyle kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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