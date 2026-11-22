(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Van halkının iradesine ipotek koyarak bu ülkeye barışı ve demokrasiyi getiremezsiniz. Van bir an önce kayyumdan kurtulsun" dedi.

Kaya, CHP Van İl Başkanı Seracaettin Bedirhanoğlu, bölge il başkanları, beraberindeki heyetle birlikte Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanındaki stantları gezen Kaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ile bir araya geldi.

Özgökçe, fuara ilişkin değerlendirmesinde, organizasyonun açılışına Van Valisi, büyükşehir belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü ile Ticaret Odası başkanının katılmamasını eleştirdi. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin de açılışta yer almadığını belirten Özgökçe, şöyle konuştu:

"Üzülerek belirtmek isterim ki buruk bir fuar geçirdik. Yurt içinden ve yurt dışından fuara katılan turizm sektörünün duayenleri de bu durumu eleştiriyor. 'Vekilleriniz nerede, valiniz nerede, büyükşehir belediye başkanınız nerede, Ticaret Odası nerede?' diye soruyorlar. İlin dinamikleri ve siyasi aktörleri bu fuara sahip çıkmıyorsa kim sahip çıkacak? Gerçekten çok üzgünüz ve kırgınız."

"ESNAF KAN AĞLIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya da Van'da esnaf ve turizm sektörünün zor durumda olduğunu söyledi. İki gündür kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Kaya, "Esnaf kan ağlıyor. Turizm çökmüş. Van'ın sınır kapısı açık ama ticaret yok" dedi.

Kaya, fuarın açılışına kent yöneticilerinin katılmamasını eleştirerek, "Eğer Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasaydı Van Büyükşehir Belediye Başkanı mutlaka ev sahipliği yapardı. Kültür ve Turizm İl Müdürü neden gelmez? Milletvekilleri neden gelmez? Van'ın sesini duyurmak, aslında Van'daki gençlerin sesini duyurmaktır" diye konuştu.

"Van Gölü Canavarı'nı Van'da aramayın, Van Gölü'nde aramayın" diyen Kaya, "canavarın esnafın ve turizmcinin cebinde, kayyumun yanı başında" olduğunu ifade etti. Kaya, "Van'ın gençlerini işsiz bırakanlar, emeklilerini yoksul bırakanlar bu ayıptan bir an önce kurtulmalıdır. Devlet Van'a sahip çıkarsa bu ülkenin yüzü güler, barış gelir, demokrasi gelir" ifadelerini kullandı.

KUZEY VAN GÖLÜ HATTI PROJESİ İÇİN ÇAĞRI

Kaya, 2021 yılında durdurulduğunu belirttiği Kuzey Van Gölü Hattı Projesi'nin yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Projenin turizm ve taşımacılık açısından önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Van'ın güzelliklerini Türkiye halkından mahrum bırakmayın" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret eden Kaya, belediyenin Van turizmine katkı sunmak amacıyla fuarda yer aldığını söyledi. Kaya, "Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasaydı o da burada Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte omuz omuza olacaktı. Kayyum siyaseti her yerde çökmüş ve iflas etmiştir. Van halkının iradesi temsil edilmediği için boynu bükük. Zeydan Karalar hala görevine iade edilmedi. Biz her yerde, her zeminde ve her koşulda bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İRANLI TURİZMCİLERLE KARDEŞLİK MESAJI

Kaya, fuarda İran standını da ziyaret ederek katılımcılarla görüştü. İranlı turizmcilerin savaş ortamına rağmen fuara katılmasını değerlendiren Kaya, Türkiye ile İran arasındaki kültürel ve tarihsel bağlara dikkati çekti.

İranlı katılımcılara teşekkür eden Kaya, "Gönül kapımız da açık, sınır kapımız da açık. Savaş ortamında bile bu fuarlara katılabiliyorsunuz. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Burada sizi görmek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili de, "Biz İranlılar Türkleri çok seviyoruz. İran milleti Türk milletini seviyor. Yürekten kardeşiz. Her zaman Türkiye'den memnunuz. İnşallah sizleri de İran'a davet ediyoruz" dedi.

Kaya ise İran'ın İsfahan kentine gitmek istediğini belirterek, "İran kültürü ile bizim kültürümüz aynı. 35 milyon bizimle aynı yürekte atan İranlı var. Bir bütün olarak İran halkıyla Türkiye halkı kardeştir. Bizim kardeşliğimize zeval gelmesin. ABD bu kardeşliği bozamaz" diye konuştu.