CHP Genel Başkanı Özel: "Ata sporumuzda mindere sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel: "Ata sporumuzda mindere sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız"

CHP Genel Başkanı Özel: "Ata sporumuzda mindere sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ata sporumuzda mindere sporcu yetiştirmeye, karakucak güreşlerine yani yağsız güreşlere, yağlı güreşlere verdiğimiz kadar önem vermeye, burada sporcuların yetişmesine...

25.08.2024 21:18
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CHP Genel Başkanı Özel: "Ata sporumuzda mindere sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ata sporumuzda mindere sporcu yetiştirmeye, karakucak güreşlerine yani yağsız güreşlere, yağlı güreşlere verdiğimiz kadar önem vermeye, burada sporcuların yetişmesine katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Taha Akgül Karakucak Güreşleri" öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Paris Olimpiyat Oyunlarında altın madalya alamadığını hatırlatan Özel, "Mansur Başkanımızla birlikte kararlaştırdığımız üzere, CHP'li belediyelerin, Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'ndeki ana gündem maddelerinden bir tanesi, 'Olimpik başarının artırılması için CHP'li belediyelere ne düşüyor?' bunu konuşmaktı. O gün bir dizi karar alındı. Bundan sonra göreceksiniz. Ama Türkiye'nin 1940'larda 8-9 altın aldığı olimpiyatlardan 80 yıl sonra altınsız dönüyorsak, bu başta karakucak güreşlerine yeterince önem verilmemesindendir. Ata sporumuzda mindere sporcu yetiştirmeye, karakucak güreşlerine yani yağsız güreşlere, yağlı güreşlere verdiğimiz kadar önem vermeye, burada sporcuların yetişmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Bunun en erken örneği, zaten hazırlıkları vardı, Mesut ve Mansur Başkanın ev sahipliğinde bugün buradayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Boğazı'ndaki kaçak inşaatla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermesini değerlendiren Özel, "Bula bula koca İstanbul'da kusur, diye bunu bulup bize söylüyorsa gerçekten söyleyecek söz yok. O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 4 gökdelen vardı İstanbul'da. Bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançeri saplayan; oradaki tadilat için ruhsat alıp alelacele yanlış işler yapan, fark edildiğinde mühürlenen bir evi bize hesap olarak soramaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'Ata sporumuzda mindere sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız' - Son Dakika

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