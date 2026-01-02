CHP Genel Başkanı Özel'in Katılımıyla Muharrem Ekici Gençlik Merkezi Açıldı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhanlı ilçesinde hayata geçirdiği Muharrem Ekici Gençlik Merkezi, Halk Ekmek, Halk Mandıra ve Kent Lokantası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle açıldı.

Toplu açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi:

"11 yıl önce gene aynı şekilde siyaset yaparken kaybettiğimiz Muharrem Ekici Başkanımızı Saygıyla anıyorum. Saruhanlı'nın sevgilisi olmuş, herkesin çok sevdiği, efendi kişiliğiyle çok tanınan Muharrem başkanımızın adını bu Gençlik Merkezi'nde yaşatmak, bizler için çok büyük mutluluk. Tüm Saruhanlı'ya hayırlı olsun.

Sarıhan'da Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'mizde MABEM'de 10 öğretmenimiz 249 öğrencimiz hizmet almakta. MASMEK'te dört eğitmenimizle 201 kursiyerimize eğitim vermekteyiz. Burada konferans salonumuz, kütüphanemiz, sınıflarımız, atölyelerimiz, rehberlik birimiz var ve Saruhanlı'nın tüm halkına hizmet edeceğiz. Çok güzel bir merkez. Burası Şubat 2024 yılında temeli atıldı. Eski Belediye Başkanımız Cengiz Başkan döneminde. O dönem Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Başkan da o temeli atmadaydı. Zaten akabinde hemen seçim oldu ve bu Gençlik Merkezi'nin önemli kısmını bitirmek rahmetli Ferdi Başkanımıza nasip oldu. Son kısmı ben geldiğimde artık sona gelmişti. Son üç, dört aydır ödemeleri yapıyorduk. Ondan sonra Eylül ayı gibi biz buraya teslim aldık. Tüm işlemleri bitti. Ama dedik ki buraya yakışan isim Muharrem Ekici ismi. O zaman açılışında iki ocakta yapalım. İşte o günde bugüne nasip oldu. Peki burada ne var? Aynı zamanda MANULAŞ'ımızın işleteceği 100 adet kapalı otoparkımız da var.

"Öğretmenlerimiz devlet okullarında çalışan öğretmenlerle aynı maaşı alıyor"

Manisa Büyükşehir özellikle eğitim konusunda doğru hamleler yapıyor, güzel hamleler yapıyor. Geçtiğimiz dönemde başlayan hamlelerin üzerine koya koya gidiyoruz. Neler yapıyoruz? 17 şubede MABEM 236 öğretmenle beş bin 89 öğrenciye hizmet ediyor. ÇKS meclislerimiz yani Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimiz 20 merkezde 22 branşta sekiz bin 222 öğrenciye hizmet vermekte. MASMEK yani Manisa Sanat ve Meslek Kursları da altı şubede 63 öğretmen iki bin 573 kursiyere hizmet veriyor. 2025 yılında halk eğitim toplam 35 bin 238 öğrencimize ve kursiyerimize hizmet verdi. Bu rakamı önümüzdeki sene 50 bine çıkartmak istiyoruz. Ayrıca şunla da gurur duyuyoruz. Burada çalışan öğretmenlerimizin hepsi artık devlet okullarında çalışan öğretmenlerle aynı maaşı alıyor. Hiçbir öğretmenimizi ayırmıyoruz. Hiç kimseye ötekileştirmiyoruz. Onlara da hak ettiği ücreti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

"Manisa Şehir Kartı aktifleşiyor"

Ne yazık ki Türkiye büyük bir ekonomik sıkıntı altında. Sosyal projeler en fazla ses getiren projeler oluyor. En çok ses getiren projeler de ki bunun Manisa'da olmasının iki tane mimarı var. Hep söylüyorum. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ne yazık ki şu anda cezaevinde Ekrem İmamoğlu. Diğeri de bunu bu hizmeti Manisa'ya getiren Ferdi Başkan, Kent Lokantalarımız 10 ilçede 11 adet Kent Lokantamız var. Burada günlük sadece 50 TL karşılığında vatandaşlarımız karnını doyuruyor. 12 ilçede 14 adet Halk Mandıramız. 10 ilçede de 60 adet Halk Ekmek var. Halk Mandıralarımızın şu özelliği var; Halk Mandıralarımız eti, peyniri, yoğurdu, sütü, kooperatif ürünlerini sizlere ucuza ulaştırıyor. En azından ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze hepsi azaltıyor. Bugün aynı zamanda Saruhanlı'da Kent Lokantamızı, Halk Mandıramızı ve Halk Ekmek Büfemizi de açıyoruz. Tabii şunu da belirtmem lazım. Mart ayı itibarıyla Manisa da Şehir Kartımızı aktifleştiriyoruz. Manisa Şehir Kartı nedir? Böylece artık sosyal yardımları sadece Kent Lokantalarımızdan değil tüm ilimize yayacağız. Tüm ilimizde durum iyi olmayan vatandaşlarımız esnaf odalarıyla yapacağımız protokoller ile her yerden bu hizmeti alacak. Yani bundan sonra her bir lokanta Kent Lokantası her bir bakkal Halk Bakkal olacak. Vatandaşlarımız bu ekonomik sıkıntılar içinde en azından bir nebze olsun destek olmuş olacağız.

"2026 yılı Manisa için yatırım yılı olacak"

2025 yılı ne yazık ki Manisa için hüzünlü bir yılda. 2026 yılı ise Manisa için yatırım yılı olacak. Sosyal yardımları dört katına arttıracağız. 150 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkartıyoruz. Ekonomik bu şekilde devam ederse sosyal yardımını arttırmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda çok sayıda temel atacağız. Bunlardan bir tanesi ki bu aslında kayıplarımızla da alakalı bu bahsedeceklerim. Bir tanesi Manisa merkezdeki Migrosa çok güzel bir hem iş yerlerinin hem evlerin olduğu hem de Manisa'nın en büyük kültür ve sanat merkezi konferans salonu tiyatro salonuna sahip bir kültür merkezi yapacağız ve bu kültür merkezinin adını Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi koyacağız. Bu kültür merkezinin temelini de inşallah bu yıl içinde atacağız.

Şehzadeler Belediyemizle birlikte yıl sonunda bir toplantı yapmıştık. '2026 yılında neler yapabiliriz?' diye. Gülşah Başkanımızla bu toplantıyı yapmıştık ve Gülşah Başkanım çok güzel projeler getirmişti. Hakan Başkan'la da konuşacağız. Şehzadeler Belediyesi'ne ait bir alanda, yer altı otoparkının üzerine kültür merkezi ve gençlik merkezi yapalım diye bir hayali vardı Gülşah Başkanımızın. Eğer Şehzadeler Belediye Başkanımız uygun görürse, burayı da Gülşah Durbay Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Bu da inşallah Şehzadeler Belediyesi'nde olacak. Bir de Yunusemre Belediyesi'nden devraldığımız bir gençlik merkezimiz var. Yaklaşık dört, beş aylık bir zamanı var. İnşallah onu da çok kısa sürede bitireceğiz. Kısmetse mayıs ayına yetiştirmek istiyoruz, haziran ayında da burayı açacağız. Burayı Güney Temiz Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Burası çok aktif bir alan olacak. Bunu da haziran ayında açacağız. Çünkü artık büyükşehir belediye meclisimizi Güney Temiz Gençlik Merkezimizi gerçekleştireceğiz. Orası aynı zamanda bizim belediye meclisimiz olacak. Bunun yanında Manisa Lisesi'nin altını otopark yapacağız. Bununla ilgili tüm projeler tamamlandı. İnşallah 2026 yılı içinde bunun da kazmasını vuracağız, ilk temelini atacağız. Karaköy'e katlı otopark ve katlı pazar yeri yapacağız. Bunun da projesi devam ediyor. 2026 yılında devam edeceğiz. Huzurevimizde her şey hazır. Bu sene yine temelini atıyoruz. İnşallah kısa sürede bitireceğiz. Turgutlu'da Ergenekon Kavşağı'nın ihalesine çıkıyoruz. Birkaç ay içinde Saruhanlı Otoyolu'na kavşak için proje çalışmaları tamamlanıyor, bu yıl içinde yapacağız. Bunun dışında Akhisar girişine kavşak projemiz devam ediyor.

"Kamu malına sahip çıkacağız, kimseye peşkeş çekmeyeceğiz"

Manisa'nın dört bir yanında çalışmaya devam ediyoruz. Kula'ya, Salihli'ye ve Sarıgöl'e otogarları bu sene içinde başlıyoruz. Akhisar'da çalışmalar devam ediyor. Bu hizmetlerin hepsini inşallah bir aksilik olmazsa üç yıl içinde tamamlayacağız. Evet, üzgünüz. Evet, sıkıntılı günler yaşadık. Ama bizim hem Ferdi Başkan'a hem Gülşah Başkan'a verilmiş sözlerimiz var. Daha önemlisi, Manisa halkına verilmiş bir sözümüz var. Bu söz şudur: Birincisi, şeffaf olacağız. Çok şeffafız. Herkese her şeyi anlatıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. İkincisi, kamu malına sahip çıkacağız, kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. Bu konuda emin olun çok mücadele ediyoruz. Üçüncüsü de Manisa halkına hizmet edeceğiz. Bu sözü tutacağımıza emin olabilirsiniz. 2026 yılı bizim için çok anlamlı başladı, çok güzel başladı ve bundan sonra da çok güzel projelerle hep beraber devam edecek."

"Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'nin gençlerimize ışık olsun"

Muharrem Ekici'nin kızı Begüm Ekici de şunları söyledi:

"11 yıl önce bugün kaybettiğim ama acısını hala ilk günkü gibi kalbimde hissettiğim; diş hekimi ve aynı zamanda siyasetçi olan babam Muharrem Ekici'nin adının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezine verilmesi, bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Yiğit namıyla anılırdı. Nam-ı diğer Dişçi Muharrem… Vefatının üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen, eminim birçoğunuzun kulağında hala çınlayan meşhur seçim sloganımız: 'Başın düşerse dara, Dişçi Muharrem'i ara.' ve öyle de olurdu. Babam Saruhanlı sevdalısı bir adamdı. Sıkmadığı el, ayak basmadığı toprak yoktur. Onun tek derdi Saruhanlı'ya, Saruhanlı halkına hizmet etmekti. En büyük hayallerinden biri gençlerin daha iyi imkanlara sahip olmasıydı. Bu merkezin onun adını taşıması, gerçekleştiremediği hayallerinin bir yansımasıdır.

Babamın adını yaşatan, bizi hiç yalnız bırakmayan, elimizden tutan başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Canım babacığım; evet, belediye başkanı olamadın ama 2 Ocak'ta gönüllerin başkanı oldun. Bizi bir yerlerden izlediğini biliyorum ve hissediyorum, seni çok seviyorum. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'nin gençlerimize ışık olmasını diliyor, tekrar çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Muharrem Ekici Gençlik Merkezi açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, daha sonra Gençlik Merkezi'ni gezdi.