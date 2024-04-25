CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Kazası davası sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Kazası davası sonrası açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Kazası davası sonrası açıklamalarda bulundu

Çorlu Tren Kazası davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemede sanıklara ceza yağmuru sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, halkın gücünün birlikte durmak ve mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, hak arayan herkesin yanında olacaklarını söyledi. Özel, annelerin mücadelesine omuz verenler sayesinde gece rahat uyuyacaklarını belirtti ve birlikte kazanacaklarını ifade etti.

25.04.2024 13:39
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Çorlu Tren Kazası davası için Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemede sanıklara ceza yağmuru sonrası açıklamalarda bulundu.

Çorlu Tren Kazası davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında, "Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek" dedi.

Özel açıklamasının devamında, "Bundan sonra hepimize düşen bir şey var. Kim hak arıyorsa yanında olalım, arkasında olalım. Soma'ysa Soma, Çorlu'ysa Çorlu, İliç'se İliç. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hep birlikte duracağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Kazası davası sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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