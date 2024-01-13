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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Özel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Ayrıca, parti etkinliklerinin iptal edildiğini ve Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrıldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den şehit askerler için taziye mesajı
13.01.2024 - 00:01,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Özel, şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini belirterek, "Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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