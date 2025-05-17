CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Germencik\'te Ziyaret Gerçekleştirdi

Didim ve Kuşadası belediyelerinin toplu açılış törenlerini gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun ve yorucu bir günün ardından Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yle birlikte Germencik'e geldi.

Çöp şiş sevdiği bilinen Genel Başkan Özel'e coğrafi işaretli çöp şiş ikram edildi. Başkan Zencirci'yle yemek yiyen ve bir süre sohbet eden Özel ardından vatandaşlarla görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, Başkan Zencirci ve vatandaşlara samimiyetleri ve ilgileri için teşekkür etti. Başkan Zencirci de Genel Başkan Özel'e ziyaretlerinden dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek ilçe halkı adına teşekkürlerini sundu.

Kuşadası ve Didim'de gerçekleşen yoğun ve yorucu bir programın ardından Germencik'e gelen Özgür Özel'e teşekkür eden Başkan Zencirci onur ve mutluluk duyduk dedi. Başkan Zencirci" Genel Başkanımızı dolu dolu ancak bir o kadar da yorucu bir günün ardından Germencik'te ağırladık. Program dışına çıkarak ilçemizi hususi ziyaret etmesi bizleri mutlu etti. Kendisini ilçemizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN