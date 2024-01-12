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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, PM toplantısında yaşananları anlattı - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, PM toplantısında yaşananları anlattı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandığı iddialarına ilişkin, 'Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık' dedi.

12.01.2024 - 23:58,  Güncelleme: 23:59
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, PM toplantısında yaşananları anlattı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

"Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı"

BİLECİK - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandığı iddialarına ilişkin, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık" dedi.

İddiaya göre, CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mezitli'de Neşet Tarhan'ın yeniden aday gösterilmesini istedi ancak Parti Meclisi'nde bu yönde karar çıkmamıştı. Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır'ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırıp salonu terk ettiği iddia edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te partisinin Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın aday tanıtımında İHA muhabirine konuştu. Başarır, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık. Ben kendisini uzaktan gördüm. Sonra bağrışmalar oldu onları duydum. O sırada ben zaten salonun arkasındaydım sonra öne geldim. Sadece üzülüyorum bir tartışma olabilirdi olsaydı söylerdim. Parti meclisinde o sıra hafif bir ara vardı, daha sonra dışarıda bağırmış evet ama dediğim gibi kendisi ile bir diyalogum olmadı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, PM toplantısında yaşananları anlattı
Kaynak: İHA
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