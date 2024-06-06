CHP Grup Başkanvekili Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Yerel

CHP Grup Başkanvekili Filistin Bayrağı Açtı

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı sırasında CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz, Filistin bayrağı açarak alkışlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı'nın da destek verdiği eylem büyük takdir topladı.

06.06.2024 17:13
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Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı sırasında konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz, kefiye takıp, Filistin bayrağı açması alkışlarla karşılandı. AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı'nın da destek olduğu eylem büyük takdir topladı.

Çekmeköy Belediyesi Haziran ayı meclisi yapılan 2 oturumla tamamlandı. Haziran meclisinin 2. oturumuna CHP Grup Başkanvekili Gülali Alagöz'ün yaptığı eylem damga vurdu. Meclis konuşması sırasında Kurban Bayramı öncesinde akan kan dursun diyerek, meclis kürsüsüne Filistin Bayrağı asıp boynuna kefiye takarak meclisteki AK Parti ve MHP' li meclis başkan vekillerini de kürsüye davet etti. Gülali Alagöz'ün bu eylemini tüm meclis üyeleri ve katılımcılar alkışlarla takdir etti.

"Ne Amerika ne Rusya, yaşasın tam bağımsız Türkiye"

Meclis kürsüsünden zulme dur diyen CHP Grup Başkanvekili, "Kurban Bayramı öncesinde dileğimiz akan kanın bir an önce durmasıdır. Bizler de hep birlikte bu kürsüden emperyalizme karşı çıkan tüm dostlarımızla birlikte "Ne Amerika Ne Rusya, Tam Bağımsız Türkiye" diyoruz. AK Parti grup başkanvekili ve milliyetçi hareket partisi grup başkanvekillerimizi de bu zulme hep birlikte dur demek için kürsüye davet ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı; "Gülali Bey'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mezalim varsa bunu en yüksek perdeden dile getirmek hepimizin görevi. Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu vahşete karşı edilecek her kelamın söylenecek her sözün çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde grup başkanvekilimize teşekkür ediyorum" dedi. MHP grubu adına konuşan Cenap Yağmur, "Filistin davası hepimizin davası. İnşallah bayramdan önce bu kan kan durur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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