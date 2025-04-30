CHP Hakkari Uçuş İhtiyacını Vurguladı - Son Dakika
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Yerel

CHP Hakkari Uçuş İhtiyacını Vurguladı

CHP Hakkari, Van Havalimanı'nın kapanmasını ve Yüksekova Havalimanı'nın göz ardı edilmesini eleştirdi.

30.04.2025 01:01
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(VAN) CHP Hakkari İl Başkan Suzan Çakırbeyli Van ve Yüksekova'daki havaalanında uçuşlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Çakırbeyli, yazılı açıklamasında Van Havalimanı bir süreliğine kapanacağı ve Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanının görmezden gelindiğini söyledi.

CHP Hakkari İl Başkan Suzan Çakırbey Van Havaalanının belirli bir süreyle kapatılması ve en yakın havaalanı olan Hakkari Yüksekova Havaalanına ek sefer verilmemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çakırbey, açıklamasında şunları kaydetti:

" Van Ferit Melen Havalimanı'nın 1 Mayıs – 5 Eylül tarihleri arasında azaltılmış tarife ile açık olacak havaalanı 5 Eylül - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise sivil ve askeri trafiğe kapalı kalacak olması, bölge halkı için ciddi bir ulaşım boşluğu doğuracaktır. Bu süreçte Ağrı ve Muş illerine ilave uçuşlar planlandığı görülmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ağrı ve Muş illerimizin desteklenmesine karşı değiliz. Bölgesel kalkınmanın her alana yayılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak coğrafi gerçekler ve ulaşım kolaylığı açısından en mantıklı alternatif Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı olmasına rağmen yine devre dışı bırakılmıştır.

Şu verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz:

Van merkez ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı arası yaklaşık 170 km'dir. Van merkez ile Muş Havalimanı arası yaklaşık 260 km'dir.

Van merkez ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı arası yaklaşık 230 km'dir. Görüldüğü gibi mesafe açısından en yakın ve en mantıklı çözüm Yüksekova olmasına rağmen, Yüksekova yine tercih edilmemiştir. Bu kararın sadece teknik bir gerekçeye dayanmadığını, siyasi kaygıların etkili olduğunu düşünmek için yeterince sebebimiz vardır.

Buradan açıkça soruyoruz:

Hakkari halkı neden ulaşım hakkından mahrum bırakılıyor? Bölgedeki ekonomik ve sosyal hayat neden görmezden geliniyor'Yetkilileri halkın taleplerini duymaya ve Yüksekova Havalimanı'na da uçuşların derhal başlatılması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Hakkari Uçuş İhtiyacını Vurguladı - Son Dakika

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