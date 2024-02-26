CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan\'dan projeler

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, "Biz sel zamanı çizmeyi satanlardan, deprem zamanı çadırı parayla satanlardan değiliz. Biz belediyeleri borçla bırakanlardan değiliz. Daha iyilerini yapacağız, Hopa halkıyla birlikte yapacağız. Gerekirse ayağımıza çizmeyi giyeceğiz, taş taşıyacağız ama yine birlikte yapacağız" dedi.

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Burada konuşma yapan Cihan, şunları söyledi:

"BİZ DEPREM ZAMANI ÇADIRI PARAYLA SATANLARDAN DEĞİLİZ"

"Biz sel zamanı çizmeyi satanlardan, deprem zamanı çadırı parayla satanlardan değiliz. Biz belediyeleri borçla bırakanlardan değiliz. Daha iyilerini yapacağız, Hopa halkıyla birlikte yapacağız. Gerekirse ayağımıza çizmeyi giyeceğiz taş taşıyacağız ama yine birlikte yapacağız. Gelin hayalini kurduğumuz Hopa'yı birlikte yaratalım. Birlikte üretelim ve birlikte yönetelim diyoruz ve birileri gibi 'bize oy vermezseniz hizmet gelmez' diye Hopa halkını tehdit etmiyoruz. 'Aklınızı başınıza alın' demiyoruz. Diyoruz ki Hopalının zaten aklı başındadır. Hopalı kendinden emin Hopalı zaten çoktan kendi kararını vermiş. Hopa halkı geleceğe yürümek istiyor ve Hopa halkı burada ve çoktan kararını vermiş. Nazım'ın da dediği gibi; inanın güzel günler göreceğiz çocuklar, Güzel günler güneşli günler göreceğiz, güneşli günler kuracağız."

"MAHALLE MECLİSLERİNE DÖNÜŞCEK BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Projelerini tanıtan Utku Cihan, şöyle konuştu:

"Kent konseyini hayata geçireceğiz ve biliyorsunuz Hopa gönüllülerini şimdiden kurduk. Hopa gönüllüleri şu anda Hopa'da bir seçim çalışmasına başlamış durumda ama seçim sonrasında da Hopa Gönüllüleri Kent Konseyi olarak ya da mahalle meclisleri olarak çalışmaya devam edecek ve bunu önemsiyoruz. Yerel karar süreçlerini destekleyici kararlar alacağız. Muhtarlarımız bu anlamda çok önemli ve muhtarlarımızın belediye meclislerine aktif olarak katılımını sağlayacağız. Onların mekansal ihtiyaçlarını bütün mahallerimizde muhtarlık binalarını belediye eliyle yaparak sağlamış olacağız. Personel ve donanım desteğini de sağlamış olacağız. Bambaşka bir şehircilikten bahsediyoruz, bambaşka bir Hopa'dan bahsediyoruz herkes için yaşanılabilir bir kenti, kadınlar için, çocuklar için gençleri için bambaşka bir şehri hep beraber yeniden tasarlayacağız. Donatı alanlarıyla parklarıyla, yeşil alanlarla, meydanlarıyla bu şehri Hopa'yı yeniden hep beraber yeniden şekillendireceğiz.

"HOPA'NIN SADECE 5 YILINI DEĞİL 25 YILINI HEP BİRLİKTE PLANLIYOR OLACAĞIZ"

Hopa'nın sadece 5 yılını değil gelecek 25 yılını hep birlikte planlıyor olacağız. Hopa'nın en önemli sorunlarından biri tır kuyruğu ve tırların yaptığı parklanma ve bunu üç nedeni var; öncelikle bir yanlış parklanma var Hopa'da. Tırlarımız yanlış yerlere park ediyorlar ve bir denetimsizlik var ve yetersiz park alanı var. Dolayısıyla bunun çözümü yeni tır parkları inşa etmek belediye olarak bunu yapabiliriz. Küçük ölçekli bulabildiğimiz alanlarda tır parkları inşa edeceğiz. Dolayısıyla bu uygun alanlarda ki tır parkları sayesinde tırlar yollara park edilmeyecek olacaklar. Bu tır parkları sadece tırlar için değil şoförlerin dinlenme ihtiyacı, yemek ihtiyacı gibi diğer ihtiyaçlarını giderebilecek açıdan da önemli nokta olacak. Bunun sonucunda belediye parkında park edecek tırlar için bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var ve dolaysıyla Hopa'da bütün yetkili kurumların işbirliği içerinde denetim yapmasını hep birlikte sağlıyor olacağız. Otopark ve trafik sorunu aslında Hopa'da mevcudu atıl vaziyette bulunan otoparkları belediye eliyle işleterek trafik sorunu ve otopark sorununa çözümler üretebileceğiz."