CHP Isparta'dan Özgür Özel'e Destek Yürüyüşü

01.06.2026 18:14
CHP Isparta İl Başkanlığı, kurultay talebi için notere yürüyerek Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

CHP Isparta İl Başkanlığı, olağanüstü kurultay talebine ilişkin imza sürecine destek vermek amacıyla il binasından Isparta 10. Noteri'ne yürüdü. Yürüyüşe katılan CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri, noterde imzalarını atarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.

CHP'nin Isparta'daki 38. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı olan 8 delege imza sürecine katıldı. Delegeler, imza verirken yaptıkları açıklamalarda Özgür Özel'e destek mesajları verdi.

38. dönem CHP Yalvaç İlçe Başkanı Reşat Yalvaç, "Özgür bir ülke için, torunlarımın geleceği için Özgür Özel diyorum" dedi. 38. dönem CHP İl Başkanı Vedat Şenol ise, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayyumu kabul etmiyoruz. Değişimin öncüsü Özgür Özel'i destekliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz, "Kimse delegenin iradesine ipotek koymaz" derken, CHP Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Şaban Gözcü de, "Ben de demokrasimize, Cumhuriyetimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak için imzamı veriyorum" diye konuştu.




"BU DEMOKRATİK DIŞI ATAMAYI KABUL ETMİYORUZ"
İmzaların ardından basın açıklaması yapan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, delegelerin ve parti tabanının iradesini ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Demokrasimize yapılan bu darbeyi Isparta kurultay delegelerimiz, 38. Kurultay delegelerimizle birlikte halkın iradesi, örgütümüzün tabanının sesini dinleyerek, delegelerimizin, üyelerimizin ve bize oy veren seçmenlerimizin sözünü dinleyerek onlardan gelen cevaba göre bizler bu demokratik dışı atamayı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmediğimizi bir kez daha haykırmak istiyoruz. 38. Kurultay delegelerimiz Isparta'da sekiz tane. Sekizinin de imzasını aldık. Buradan tüm seçmenlerimizin, tüm üyelerimizin bizlere söylemek istediği; bu hukuksuzluğa dik durmanız ve bu mücadeleyi sonuna kadar götürmemiz gerektiğidir. Biz de yarınlarımızı, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızı, torunlarımızı ve geleceğimizi bu şekilde gasp etmeye çalışan, yok etmeye çalışan bir zihniyetin karşısında imzalarımızı verdik. Bizler burada kişisel bir hesap gütmüyoruz. Sekiz tane seçilmiş kurultay delegemin her birisinin ifadesi; bizler koltuk için, şahsi menfaatler için değil, ülkenin geleceği için bu değişimin önünü tıkamaya çalışanlara inat Özgür Özel'in arkasında olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı da bundan sonraki mücadelelerde bizlere destek olmaya, omuz vermeye çağırıyoruz."



Kaynak: ANKA

