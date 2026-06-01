CHP Isparta'dan Özgür Özel'e Destek Yürüyüşü

Haber: Gökdeniz CAN

CHP Isparta İl Başkanlığı, olağanüstü kurultay talebine ilişkin imza sürecine destek vermek amacıyla il binasından Isparta 10. Noteri'ne yürüdü. Yürüyüşe katılan CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri, noterde imzalarını atarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdi.

CHP'nin Isparta'daki 38. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı olan 8 delege imza sürecine katıldı. Delegeler, imza verirken yaptıkları açıklamalarda Özgür Özel'e destek mesajları verdi.

38. dönem CHP Yalvaç İlçe Başkanı Reşat Yalvaç, "Özgür bir ülke için, torunlarımın geleceği için Özgür Özel diyorum" dedi. 38. dönem CHP İl Başkanı Vedat Şenol ise, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayyumu kabul etmiyoruz. Değişimin öncüsü Özgür Özel'i destekliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz, "Kimse delegenin iradesine ipotek koymaz" derken, CHP Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Şaban Gözcü de, "Ben de demokrasimize, Cumhuriyetimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak için imzamı veriyorum" diye konuştu.