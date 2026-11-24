(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kurultay tartışmalarına ilişkin, "Bizi kurultay tartışmalarına çekerek halktan uzaklaştıramayacaklar. Kendi tıkanmış ve kısır siyasetleri ile boğuşanlara inat yeniden yükselişe geçmiş, çekim merkezi olmuş partimizi kimseye malzeme yaptırmayız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Bergama'da ilçe örgütü, meslek odaları, muhtar dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve esnafla bir araya geldi. İlçe Başkanlığında düzenlenen örgüt toplantısında İlçe Başkanı Yüksel Gök ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gümrükçü, partisinin geçmişten bugüne karşılaştığı darbelere ve zorluklara rağmen halkla omuz omuza mücadele ettiğini söyledi.

"ŞAİBELİ KURULTAYLAR DÖNEMİ BİR DAHA YAŞANMAYACAK"

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, partinin 103 yıllık kurumsal geçmişine dikkati çekti. Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Elbette kurultayımızı yapacağız. Ama şunu net bir dille ifade ediyorum ki CHP'de göstermelik seçimler, şaibeli kurultaylar dönemi bir daha yaşanmayacak; bu ayıbı partimize kimse bir daha yaşatamayacaktır. Onun içindir ki kurultayımızın ve kongrelerimizin hukuka, tüzüğe ve partimizin şanlı geçmişine uygun yapılması adına her türlü çalışmayı kılı kırk yararak Genel Merkezimiz yapıyor. Kimse CHP üzerinden kendisine suni gündem aramasın. Biz Türkiye'de parti içi demokrasinin kalesi konumundayız. Ama şunu da herkes bilsin ki bizim asıl gündemimiz halkın dertleri, esnafın sıkıntıları, emeklinin yoksulluğu, gençlerin umutsuzluğudur. Onun için dün Menderes'te, Aliağa'da, Ödemiş'teydik; bugün Bergama'dayız. Biz İzmir'in 30 ilçesinde İzmirliler ile birlikteyiz. Bizi kurultay tartışmalarına çekerek halktan uzaklaştıramayacaklar. Kendi tıkanmış ve kısır siyasetleri ile boğuşanlara inat yeniden yükselişe geçmiş, çekim merkezi olmuş partimizi kimseye malzeme yaptırmayız. CHP halktır ve biz de halkımızın arasında milletimizle yan yana, gönül gönüle çalışıyoruz."

BERGAMA'NIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Bergama'nın tarihi, kültürel mirası ve bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme değinen Gümrükçü, ilçede esnafın, emekçilerin ve öğrencilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları yakından takip ettiklerini bildirdi. Toplumun farklı kesimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için CHP'nin kapsamlı bir program ve somut bir yol haritasına sahip olduğunu ifade eden Gümrükçü, partilerinin göreve hazır olduğunu vurguladı.

Gümrükçü, Bergama programı kapsamında Bergama Ziraat Odası Başkanı Ahmet Vural, Bergama Ticaret Odası Başkanı Sertaç Özdalkıran, Bergama Muhtarlar Derneği Başkanı Erdem Evran, Bergama Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Gücüyeter ve Bergama Seçilmiş Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Zekai Yılmaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Bergama Arasta Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Ahu Rubacı ile de dernek binasında bir araya gelen Gümrükçü, kurum ziyaretlerinin ardından Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnafla buluştu, talep ve önerilerini dinledi.