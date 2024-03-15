CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Buca\'da İftar Yaptı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Buca'da yurttaşlarla iftar yaptı. İlçe sakinlerinin hayat kalitesini artırmak için gerekli hizmetleri üreteceklerini belirten Başkan Tugay, "Yüzünüzdeki bulutlar gitsin. Zihninizde umutsuzluk kalmasın. Çalışırız, çabalarız, haksızlıklara karşı mücadeleyi kazanırız ve bu ülkeyi hep beraber düze çıkarırız. Bundan hiç endişeniz olmasın" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Buca Fırat Mahallesi Ova Pazaryeri'nde, ilçe sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Tugay, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ile CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da katıldığı iftarda, yaklaşık 2 bin kişi yer aldı. Programda birlik ve beraberliğin önemine değinen Cemil Tugay, "Şehrimizin ve ülkemizin çok güzel günler görmesini istiyoruz. Bunun için çalışan insanlarız. Bugün burada sizinle iftar sofrasını paylaşmak istedik. Ne mutlu bize ki kardeşlerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla hep beraber bu sofrada oturduk. İzmir'de güzel ve önemli işler başarmak istiyoruz. Bu hikayede bizler görev almak istiyoruz" dedi.
ULAŞIMDA İNDİRİM, ANNE KART
Gençlerin okuyarak meslek sahibi olmaya çalıştıklarını ancak bunu yaparken büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Cemil Tugay, "Onların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek istiyoruz. Öğrenim hayatlarına vereceğimiz bursla katkı sunacağız. Ulaşım konusunda otobüs ücretlerini indireceğiz. Okulu bitince de bu şehirde iş bulsunlar, karınlarını doyursunlar, kendilerine gelecek kursunlar diye bu göreve talibim. Çocuklarına yemek bulmaya çalışan, okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan eli öpülesi anneler artık yalnız kalmayacak. 4 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar, İzmir'de toplu ulaşımdan anne kart uygulaması ile ücretsiz faydalanacak" diye konuştu.
SPOR TESİSLERİ, KREŞLER, KURSLAR
Türkiye'nin, İzmir'in en güzel hizmetleri hak ettiğini belirten Başkan Cemil Tugay, herkesin umut dolu olması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Çok sevdiğim ve değer verdiğim, tarihiyle övündüğüm, bugünkü değerleriyle ayrıca gurur duyduğum ve geleceğinden de umutlu olduğum bu güzel ülkemin çok güzel şeyler hak ettiğine inanıyorum. Sizin de inanmanızı umut ediyorum. Yüzünüzdeki bulutlar gitsin. Zihninizde umutsuzluk kalmasın. Çalışırız, çabalarız, mücadele ederiz, haksızlıklara karşı bu mücadeleyi kazanırız ve bu ülkeyi hep beraber düze çıkarırız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada çocuklarımız için spor tesisleri, annelerin evlatlarını bırakabilmesi için kreşler, kadınlarımız için kurslar açmak istiyoruz. Her şeyin en iyisine layıksınız. En iyisini burada yapmak boynumuzun borcu olsun. Güzel günleri birlikte yaşayalım. Seçimde bize oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bu güzel ülkenin güzel vatandaşlarının hepsinden razı olsun."
ADİL VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK SÖZÜ
CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman da seçimlere sayılı günler kaldığını anımsatarak, "Bizler Buca ittifakını sizlerle birlikte, sizin gönlünüzle kurduk. Bu ittifak her geçen gün büyüyor. Bu ittifak büyürken birilerini de rahatsız ediyor. Rahatsızlık artık kıskançlık boyutuna dönüştü. Nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar ama kimse bunu beceremiyor. Çünkü sizler kim samimi kim takiye yapıyor çok iyi biliyorsunuz. Bizim kapımız ve gönlümüz herkese açık. Bizim belediyecilik anlayışımızda şeffaflık, adalet, hakkaniyet olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualar okundu. Programda çocuklar için de eğlenceli kukla gösterilerine yer verildi.
Son Dakika › Yerel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Buca'da İftar Yaptı - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edilen Destici, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak seçim süreci boyunca dizlik kullanacağını belirtti. Destici, kazanın seçimlerin kış aylarında yapılmasının zorluğunu gösterdiğini ifade etti.
Balçova Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirerek meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Başkan Fatma Çalkaya, uyum içinde alınan önemli kararlarla Balçova için çalıştıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, adaylıktan çekileceklerine yönelik iddialara yanıt verdi. Altınöz, 'Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz' dedi.
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Onur Tepeciklioğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirerek krizler döneminde diplomasinin önemine vurgu yaptı. Forumda 148 ülkeden 5 bin katılımcı yer aldı ve çeşitli küresel meseleler ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve Güney Afrika'nın temsili gibi konular öne çıktı. ADF, diyalog ve işbirliği için önemli bir platform olarak hizmet veriyor.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Muğla İl Seçim Kurulu tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday kesin listesi paylaşıldı. 31 Mart Mahalli seçimlere sayılı günler kala Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 18'i siyasi parti ve 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 5 yıl içerisinde birbirinden renkli ve özel festival, şenlik ve konser gibi etkinlikler düzenleyerek 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenli depolama sahası sayısının arttığını ve 1241 belediyeye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye başkan adaylarının nasıl seçileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci, 5 yıllık görev süresinde Atakum'da yapılan hizmetleri anlattı ve Türkiye siyaset kurumunun çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TKDK tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, kadın girişimcileri bir araya getirecek. Zirvede kırsal alanda kadının ekonomik hayata katılımı, destekleme mekanizmaları, istihdam ve örgütlenme gibi konular ele alınacak. Ayrıca TKDK destekleriyle yatırım yapan kadın girişimcilerin deneyimleri paylaşılacak ve Hülya Koçyiğit ile söyleşi gerçekleştirilecek.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?