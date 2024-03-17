CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gençlerin İsteklerini ve İklim Krizini İçeren Raporu Uygulayacağını İmzaladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Açık Mikrofon" programında, gençlerin sorularını yanıtladı. Tugay, gençler için çalışan 53 sivil toplum kuruluşunun, gençlerin istekleri ve beklentilerinin yanı sıra iklim krizi ile mücadele gibi konuları da içeren "İzmir'in Yerel Gençlik Stratejisi" başlıklı raporu uygulayacağına ilişkin taahhütnameyi imzaladı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Metehan Kesikparmak'ın yaptığı "Açık Mikrofon" programına konuk oldu. Üniversite öğrencileri ile kentin ve ülkenin sorunlarını konuşan Tugay, projelerini anlattı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
İKLİM BELEDİYE AĞI OLUŞTURULACAK
Programda iklim krizine yönelik projeleri sorulan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:
"İklim krizi konusunda farkındalığı bulunmayan siyasetçi olmamalı. Karşıyaka'da Sürdürülebilir İklim Eylem Planı hazırladık. Plan uygulamada. Yine yenilenebilir enerji yatırımlarımız var. Kendi belediye binalarımızda yüzde 40'a varan tasarruf sağladık. Kentin yeşil dokusunu artırmak için ya da karbon yutağı miktarını artırmak için kente 100 bin tane ağaç diktik. Yeşil bant çalışması da yaptık. Bunları yaparken kentsel ısı haritaları konusunda da çalıştık. Karşıyaka'nın nasıl bir sıcaklığa sahip olduğunu görüp, ağaçlandırmayı ona göre yaptık. Atık yönetimi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bütün bunları şimdi İzmir ölçeğinde yapmak üzere belediye başkan adayıyım. Her yaşta insanın iklim krizi konusunda bilinçlenmesi gerek. İklim çok yönlü bakılması gereken bir şey. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olunca sadece İzmir değil tüm belediyeler arasında bir iklim belediye ağı oluşturacağım. Önce bölgesel, sonra ulusal ardından ise uluslararası iş birlikleri için adım atacağım."
"İZMİR'İN GENÇLERİ OLAĞANÜSTÜ"
Gençler için çalışan 53 sivil toplum kuruluşunun, gençlerin istekleri ve beklentilerinin yanı sıra iklim krizi ile mücadele gibi konuları da içeren "İzmir'in Yerel Gençlik Stratejisi" başlıklı rapor, programda açıklandı. Göreve geldikten sonra bunu uygulama konusunda kendilerine taahhütte bulunmasını isteyenlere Başkan Tugay, şu yanıtı verdi:
"Ben gençleri çok seviyorum. İzmir'in Yerel Gençlik Stratejisi'ni uygulayacağımı buradan ilan ediyorum. İzmir'in gençleri olarak olağanüstüsünüz. Bize hazır eylem planı vermişsiniz. Bunu uygulamak bizim için keyiftir." Tugay, sözlerinin ardından taahhütnameyi imzaladı.
"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR"
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, 25 bin sosyal konut projesini nasıl hayata geçireceğini de açıkladı. Tugay, "Belediyeye ait alanda toplu konut planlanacak. Kooperatif gibi. Evi olmayan ve ev konusunda öncelik vermemiz gereken insanları belirleyeceğiz. Bir bölge seçtik orada 2 bin 500 konutluk proje yapıyoruz. Belediye kar etmeden yaparsa maliyet düşer. En yüksek bedel arsa bedeli. Arsa ücretsizse avantaj olur. Belediye kaynakları, fonlar kullanılabilir. İlgili finans kuruluşları ile görüştük. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmayı düşünüyorum. Türkiye'de ilk olacak. Yurttaşlarımız uzun vadelerle kira öder gibi ev sahibi olacak. Geri dönüşlerle de yeni projeler geliştireceğiz" dedi.
"MUSLUK SUYU İÇİLEBİLECEK KALİTEDE"
İzmir'de su faturalarına yönelik şikayetler de Tugay'a soruldu. Başkan Cemil Tugay, "Suyu, yer altı kaynaklarından temin ediyoruz. Yüksek enerji maliyetleri fiyata yansıyor. İzmir'de musluk suyu içilebilir kalitede. Ancak tadı beğenilmiyor. Yer üstü su kaynaklarından su elde edersek, sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturabiliriz. Gördes ve Savaştepe'de yapılan barajlardan İzmir'e su temini için gerekli planlamalar var. Önümüzdeki 2 sene içinde suyun fiyatını düşürüp, içme suyu kalitesini artıracağımıza eminim. Bizim suyla alakalı sorunu çözmemiz zor değil" ifadelerini kullandı.
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