CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Bayır'ın ev hapsinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Bayır'ın ev hapsinin kaldırılmasını istedi

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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Bayır\'ın ev hapsinin kaldırılmasını istedi
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Doğuş Bayır hakkındaki ev hapsinin derhal kaldırılmasını istedi. Gümrükçü, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclisi Üyesi Bayır'ın görevini yapmasının engellenmesinin İzmir'e haksızlık olduğunu söyledi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclisi Üyesi Doğuş Bayır hakkında uygulanan ev hapsinin hukuki ölçülülük sınırlarını aştığını belirterek, "Kentimizin iradesini temsil eden bir meclis üyesinin görevini yapmasının engellenmesi, İzmir'e yapılan bir haksızlıktır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gereğince, Doğuş Bayır hakkındaki adli kontrol kararına derhal son verilmelidir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanan İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayır hakkındaki adli kontrol kararının yeniden değerlendirilerek bir an önce son verilmesi gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, mevcut uygulamanın artık anlamsız, haksız ve mağduriyet yaratan bir hal aldığını belirtti.

"HEM TİCARET HEM SİYASET HAYATINDA BİLİNEN SEVİLEN BİR İSİMDİR"

Doğuş Bayır'ın İzmir'de geniş kesimlerce tanınan, sevilen ve dürüstlüğüyle bilinen bir isim olduğunu belirten Utku Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuş Bayır; İzmir'de herkesin yakından tanıdığı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla toplumun sevgisini kazanmış, kentimizde çok önemli bir sorumluluğu yerine getiren tertemiz bir isimdir. Kendisinin gerek ticaret geçmişi gerekse ilkeli siyaset hayatı ortadadır. Bugüne kadar şeffaflıktan ve hukuktan ayrılmamış, kentine hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutmuştur."

"TEDBİR HAKSIZ VE ANLAMSIZ BİR HAL ALMIŞTIR"

Sürdürülen ev hapsi tedbirinin hukuki ölçülülük sınırlarını aştığına dikkat çeken Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari ve siyasi hayatı bu kadar açık ve lekesiz olan bir meclis üyemiz hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri, artık hukuki bir gerekçe taşımamakta, anlamsız ve haksız bir uygulamaya dönüşmektedir. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli olan ve İzmir'e hizmet etmekten başka bir gayesi bulunmayan bir siyasetçinin bu şekilde kısıtlanması kabul edilemez."

"HEM AİLESİ HEM DE İZMİR MAĞDUR EDİLMEKTEDİR"

Sürecin uzamasının kent genelinde bir mağduriyet oluşturduğunu vurgulayan Gümrükçü, "Gelinen noktada bu durum sadece Doğuş Bayır'ı ve ailesini değil, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisindeki görevleri düşünüldüğünde doğrudan İzmir halkını ve kentimizi mağdur etmektedir. Kentimizin iradesini temsil eden bir meclis üyesinin görevini yapmasının engellenmesi, İzmir'e yapılan bir haksızlıktır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gereğince, Doğuş Bayır hakkındaki adli kontrol kararına derhal son verilmeli ve arkadaşımızın kentine hizmet etmesinin önü açılmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
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