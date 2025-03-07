CHP İzmir İl Başkanı: Halk İktidardan Bıkmış Durumda

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, saha çalışmalarında gözlemledikleri ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, halkın iktidardan bıktığını söyledi. İzmir'de partisinin üye sayısının 200 bine yaklaştığını belirten Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı kampanyasını İzmir'den başlatacak olmasına ilişkin ise İmamoğlu'nun kentte büyük bir coşkuyla karşılanacağını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ekonomik kriz, partiye katılım oranları ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı kampanyasını İzmir'den başlatmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Esnafın ve vatandaşların büyük ekonomik zorluklar yaşadığını dile getiren Aslanoğlu, iktidarın halktan koptuğunu savundu.

İzmir'de saha çalışmalarında gördüğü ekonomik sıkıntılara değinen Aslanoğlu, vatandaşların iktidardan memnun olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazara gittiğimizde ya da esnafa gittiğimizde gördüğümüz tek bir şey var; bu halk bu iktidardan bıkmış durumda. Bu iktidarın yaptığı bütün uygulamalardan bıkmış durumda. İster tekstil fabrikasına gidelim, tekstil fabrikasındaki ablalarımızla sohbet edelim. İster bir pazarda herhangi bir yerde ya da herhangi bir esnafa mikrofon uzatan hiç kimse olumlu bir şey duyamayacak. Çünkü esnaf hiç siftah yapmadan gününü kapatıyor. Ramazan olmasına rağmen birçok esnaf şu an kan ağlıyor. Biz iddia ediyoruz zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir yetkilisini siz sokaklarda gördünüz mü? Siz hiç bir pazar yerine gittiklerini gördünüz mü? Siz hiçbir esnafın içine gidebildiklerini görüyor musunuz? Çünkü asgari ücretli kan ağlıyor, emekli kan ağlıyor. Bunlar olmadan zaten esnaf kime iş yapacak? Karşıyaka Çarşısı bomboş. Karşıyaka Çarşısı'nda iki gün üst üste çalışma yaptık. Bomboş bir Karşıyaka Çarşısı var."

"İzmir'deki üye sayımız yaklaşık 200 bine dayandı"

Üye kampanyasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, "Üye kampanyamızın sonucunda son bir, bir buçuk ayda bütün ilçelerimize ve ilimize gelen vatandaşlarımız üye oldular. Şu an gururla ifade ediyorum ki İzmir'deki üye sayımız yaklaşık 200 bine dayandı" dedi.

"İmamoğlu, İzmir'de seviliyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylık kampanyasını İzmir'den başlatacak olmasına da değinen Aslanoğlu, İmamoğlu'nun kentte büyük bir coşkuyla karşılanacağını ifade etti. Aslanoğlu, "İmamoğlu, İzmir'de seviliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri İmamoğlu'nu coşkuyla bekliyor. Burada büyük bir coşkuyla karşılayacağız. İlk etkinliğin bir Ege buluşması olmasından, bu Ege buluşmasına, İzmir İl Başkanlığı'nın ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Göreceksiniz İzmir'de on binler Ekrem Bey'i hem Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılayacak. Hem buradan uğurlarken o coşkuyu tüm Türkiye'ye hissettirecekler" diye konuştu.

"CHP'nin amiral gemisinden çıkacak ilk kıvılcımın bütün ülkeyi saracağına inanıyoruz"

İzmir'in CHP için özel bir anlam taşıdığını belirten Aslanoğlu, demokrasi mücadelesindeki yerine vurgu yaptı. Aslanoğlu, "İzmir, Hasan Tahsin'le başlayan ilk kurşunun atıldığı şehir. Burası demokrasinin başkenti, burası özgürlüklerin başkenti. Burası 22 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün zorlamalarına, engellemelerine, baskılarına rağmen direnen bir şehir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisinden çıkacak ilk kıvılcımın bütün ülkeyi saracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.