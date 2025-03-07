CHP İzmir İl Başkanı: Halk İktidardan Bıkmış Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP İzmir İl Başkanı: Halk İktidardan Bıkmış Durumda

Geniş Video İzle

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek halkın iktidardan memnun olmadığını vurguladı. Ayrıca İzmir'de partinin üye sayısının 200 bine yaklaştığını ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı kampanyasının burada büyük bir coşkuyla karşılanacağını söyledi.

07.03.2025 09:35  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, saha çalışmalarında gözlemledikleri ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, halkın iktidardan bıktığını söyledi. İzmir'de partisinin üye sayısının 200 bine yaklaştığını belirten Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı kampanyasını İzmir'den başlatacak olmasına ilişkin ise İmamoğlu'nun kentte büyük bir coşkuyla karşılanacağını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ekonomik kriz, partiye katılım oranları ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylığı kampanyasını İzmir'den başlatmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Esnafın ve vatandaşların büyük ekonomik zorluklar yaşadığını dile getiren Aslanoğlu, iktidarın halktan koptuğunu savundu.

İzmir'de saha çalışmalarında gördüğü ekonomik sıkıntılara değinen Aslanoğlu, vatandaşların iktidardan memnun olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Pazara gittiğimizde ya da esnafa gittiğimizde gördüğümüz tek bir şey var; bu halk bu iktidardan bıkmış durumda. Bu iktidarın yaptığı bütün uygulamalardan bıkmış durumda. İster tekstil fabrikasına gidelim, tekstil fabrikasındaki ablalarımızla sohbet edelim. İster bir pazarda herhangi bir yerde ya da herhangi bir esnafa mikrofon uzatan hiç kimse olumlu bir şey duyamayacak. Çünkü esnaf hiç siftah yapmadan gününü kapatıyor. Ramazan olmasına rağmen birçok esnaf şu an kan ağlıyor. Biz iddia ediyoruz zaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir yetkilisini siz sokaklarda gördünüz mü? Siz hiç bir pazar yerine gittiklerini gördünüz mü? Siz hiçbir esnafın içine gidebildiklerini görüyor musunuz? Çünkü asgari ücretli kan ağlıyor, emekli kan ağlıyor. Bunlar olmadan zaten esnaf kime iş yapacak? Karşıyaka Çarşısı bomboş. Karşıyaka Çarşısı'nda iki gün üst üste çalışma yaptık. Bomboş bir Karşıyaka Çarşısı var."

"İzmir'deki üye sayımız yaklaşık 200 bine dayandı"

Üye kampanyasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, "Üye kampanyamızın sonucunda son bir, bir buçuk ayda bütün ilçelerimize ve ilimize gelen vatandaşlarımız üye oldular. Şu an gururla ifade ediyorum ki İzmir'deki üye sayımız yaklaşık 200 bine dayandı" dedi.

"İmamoğlu, İzmir'de seviliyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adaylık kampanyasını İzmir'den başlatacak olmasına da değinen Aslanoğlu, İmamoğlu'nun kentte büyük bir coşkuyla karşılanacağını ifade etti. Aslanoğlu, "İmamoğlu, İzmir'de seviliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri İmamoğlu'nu coşkuyla bekliyor. Burada büyük bir coşkuyla karşılayacağız. İlk etkinliğin bir Ege buluşması olmasından, bu Ege buluşmasına, İzmir İl Başkanlığı'nın ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Göreceksiniz İzmir'de on binler Ekrem Bey'i hem Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılayacak. Hem buradan uğurlarken o coşkuyu tüm Türkiye'ye hissettirecekler" diye konuştu.

"CHP'nin amiral gemisinden çıkacak ilk kıvılcımın bütün ülkeyi saracağına inanıyoruz"

İzmir'in CHP için özel bir anlam taşıdığını belirten Aslanoğlu, demokrasi mücadelesindeki yerine vurgu yaptı. Aslanoğlu, "İzmir, Hasan Tahsin'le başlayan ilk kurşunun atıldığı şehir. Burası demokrasinin başkenti, burası özgürlüklerin başkenti. Burası 22 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün zorlamalarına, engellemelerine, baskılarına rağmen direnen bir şehir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisinden çıkacak ilk kıvılcımın bütün ülkeyi saracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı: Halk İktidardan Bıkmış Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:09:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı: Halk İktidardan Bıkmış Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.