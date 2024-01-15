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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkan adaylarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkan adaylarıyla toplantı yaptı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'de adaylıkları açıklanan altı ilçe belediye başkan adayı ve ilçelerin örgüt başkanları ile toplantı yaptı. Toplantıda çalışma yöntemleri ve yol haritası konuşuldu. Aslanoğlu, AKP iktidarı ve belediyelerinin vatandaşa yaşattığı yoksulluk ve hizmetsizliğe son vermek için İzmir'de tüm ilçe belediyelerini kazanacaklarını belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkan adaylarıyla toplantı yaptı
15.01.2024 - 13:08,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'de adaylıkları açıklanan altı ilçe belediye başkan adayı ve ilçelerin örgüt başkanları ile toplantı yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda çalışma yöntemleri ve yol haritası konuşuldu. Aslanoğlu, "AKP iktidarı ve belediyelerinin vatandaşımıza yaşattığı yoksulluk ve hizmetsizliğe, İzmir'in CHP'de olmayan tüm ilçe belediyelerini de kazanarak, İzmir tamamında son vermiş olacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir'de açıklanan altı ilçe belediye başkan adayını bir araya getiren toplantıya; CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir, Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu, Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, Bergama Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tanju Çelik ve Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu katıldı. Toplantıda belediye başkan adayları açıklanan ilçelerin örgüt ilçe başkanları, yerel yönetimler ve örgütlerden sorumlu il başkan yardımcıları, il başkan vekili ve il sekreteri de yer alırken, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, adaylardan ve ilçe başkanlarından koordineli hareket etmelerini, parti politikaları ve kurumsal kimlik konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

"BİZ ÇALIŞACAĞIZ, KAZANAN YİNE İZMİR OLACAK"

Yapılan toplantı sonrasında kısa bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçelerde halkın belirlediği ve kazanacak adaylarla yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Partimizce adaylıkları açıklanan belediye başkan adaylarımız ve ilçe başkanlarımızla il başkanlığımızda koordinasyon toplantısı yaptık. Adaylıkları açıklandıktan sonra ayrı ayrı kendileriyle zaten iletişim halindeydik. Bu kez tüm adaylarımız ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek yapılacak çalışmalara, izlenecek yola ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. İlçe başkanlarımız için ayrı ayrı tanıtım törenleri planlıyorduk ancak hepimizin yüreğini yakan Şehit haberleri sonrasında bu tanıtımlar ertelenmişti. Bu tanıtım törenlerini ve adaylarımızın yapacakları çalışmalardaki yol haritasını konuştuk. Zaten Kınık, Bayındır, Torbalı, Kiraz, Bergama ve Tire'de seçimi kazanacağımıza yürekten inanıyorduk ama adaylarımız açıklandıktan sonra bu inancımız daha da güçlendi. Adaylarımız heyecanlı ve kazanmaya odaklanmış durumdalar. Bundan sonra her adımı birlikte atarak, adaylarımız ve örgütlerimizle İzmirlilere bekledikleri zaferi yaşatacağız. AKP iktidarı ve belediyelerinin vatandaşımıza yaşattığı yoksulluk ve hizmetsizliğe, İzmir'in CHP'de olmayan tüm ilçe belediyelerini de kazanarak, İzmir tamamında son vermiş olacağız. Hep söylediğimiz gibi, biz çalışacağız kazanan yine İzmir olacak"

Kaynak: ANKA
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