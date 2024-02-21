TUNAKAN YILDIRIM
CHP Karabük Belediye Başkanı Adayı Bayram Karadağ'ın ilçe seçim kuruluna adaylık başvuru formunun geç verilmesi nedeniyle yaşanan belirsizlik çözüldü. CHP ve diğer siyasi partilerin itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından onaylandı. CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, "Adliyede güvenlik noktasında yaşanan teknik aksaklıktan dolayı bu durum ortaya çıktı. Demokrasi adına ilçe seçim kurulu görevlilerine ve diğer partilere teşekkür ediyorum" dedi.
31 Mart yerel seçimler için siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim tarihi dün sona erdi. CHP Karabük Merkez İlçe Yönetimi, CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ'ın adaylık başvuru formunu adliyedeki güvenlik noktasında yaşanan aksaklık nedeniyle sürenin bitiminden sonra teslim etti. Karadağ'ın adaylığı, CHP ve diğer partilerin itirazları üzerine kabul edildi.
"BİZLERE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, "Partimiz adına üzücü bir olay yaşandı. Teknik nedenlerden dolayı diyebilirim. Seçim Kurulu Komisyonu'na havale oldu işimiz. Buradaki görevli arkadaşlara ve diğer partililere demokrasi adına çok teşekkür ederim. Bayram başkanıma da tekrar geçmiş olsun diyorum. Kapıdan içeri normal saatte girildi ancak güvenlikten geçerken ki bir gecikme. Gelirken ki aksaklıklar diyelim" dedi.
Adaylığı yapılan itirazlar ve siyasi partilerin bölünmesi ile kabul edilen CHP Belediye Başkanı Adayı Bayram Karadağ ise, "Bu akşam küçük bir olumsuzluk yaşandı. Partili arkadaşlarımıza ve partimizin hukukçu avukat arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Partimiz adına süreci yönettiler ve olumlu bir cevap aldık. Karabük'teki tüm siyasi partilere demokrasi dersi ile bize destek olduğu için teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir demokrasi mücadelesidir. Her parti kendi siyasi mücadelesini yapar. Bunların yapıldığı ortam da seçimlerdir. CHP'siz bir seçimin de tadı tuzu olmazdı" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › CHP Karabük Belediye Başkan Adayının Adaylık Başvurusu Onaylandı - Son Dakika
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