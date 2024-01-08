 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ziyaret sırasında Akay ve Köse, esnaflarla görüş alışverişinde bulundu ve yeni yıl dileklerini iletti.

CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti
08.01.2024 - 13:30,
Abone Ol

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Belediye Meclis Üyesi Sedat Tokmak ile birlikte Safranbolu Sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Her hafta pazartesi sabahı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılımı ile düzenlenen sanayi esnafının hayırlı ve bol kazanç ile iş yerlerini açmak için yaptığı geleneksel duaya CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

Ziyaret sırasında bir süre esnaflarla sohbet eden Akay ve Köse karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Akay ve Başkan Köse'yi karşılarında gören esnaf ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akay ve Köse esnafa yeni yılın sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı geçmesi dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Cevdet Akay, Karabük, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika


14:33
Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Son Dakika
14:33 Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:52:54. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement