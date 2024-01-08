CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Belediye Meclis Üyesi Sedat Tokmak ile birlikte Safranbolu Sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Her hafta pazartesi sabahı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katılımı ile düzenlenen sanayi esnafının hayırlı ve bol kazanç ile iş yerlerini açmak için yaptığı geleneksel duaya CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

Ziyaret sırasında bir süre esnaflarla sohbet eden Akay ve Köse karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Akay ve Başkan Köse'yi karşılarında gören esnaf ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akay ve Köse esnafa yeni yılın sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı geçmesi dileklerini iletti.