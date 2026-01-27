CHP Erciyes'ten İmamoğlu'na Destek Verdi - Son Dakika
CHP Erciyes'ten İmamoğlu'na Destek Verdi

27.01.2026 20:44  Güncelleme: 09:11
CHP Kayseri İl Başkanlığı, Erciyes Dağı'ndan yaptığı açıklamayla tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına destek verdi. İl Başkanı Ümit Özer, yaşananları "yargı eliyle yapılan demokrasi darbesi" olarak nitelendirdi.

(KAYSERİ) - CHP Kayseri İl Başkanlığı, Erciyes Dağı'ndan yaptığı açıklamayla tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına destek verdi. İl Başkanı Ümit Özer, yaşananları "yargı eliyle yapılan demokrasi darbesi" olarak nitelendirdi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı, Erciyes Dağı'na çıkarak tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Burada açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi:

"Tek suçları, devlet imkanlarını fütursuzca kullanan AKP'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin desteğiyle sandıkta defalarca yenmek olan; halkın gönlünde büyüdükçe saray sakinlerinin uykusunu kaçıran, saray ve yandaşlarını afişinden, görüntüsünden, sesinden, tweetlerinden bile korkar hale getiren milyonlarca yurttaşımızın helal oylarıyla halkın cumhurbaşkanı adayı olan; kumpaslara, iftiralara, hakaretlere ve yalanlara karşı duran; 'Millet büyüktür' diyerek onurlu mücadelesini sürdüren; 'bir kişi kaybedecek, 86 milyon kazanacak' diyen; 'Durmayacağız, yılmayacağız, biz kazanacağız. Her şey çok güzel olacak' diyerek umudu büyüten Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu; tek suçları bütün kumpaslara ve engellemelere rağmen halkçı belediyecilikle halkın gönlüne girmek, halka dokunmak olan tüm belediye başkanlarımızı Anadolu'nun kalbi Kayseri'den, Kayseri'nin kalbi Erciyes'ten selamlıyoruz.

Silivri'de tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız asla yalnız değildir. Herkes biliyor ki bu, sandıkta yenemeyenlerin yargı eliyle yaptığı açık bir demokrasi darbesidir. Milli iradeye gasptır. Bu nedenle bu hukuksuzluk, bu zulüm sona ermeli; başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır. Bugün Erciyes'ten bir kez daha haykırıyoruz: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
