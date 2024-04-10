CHP Kuşadası İlçe Örgütü\'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Günel, "Kuşadası'nda hemşehrilerimiz için kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen törenle partililerle bayramlaştı. Örgüt binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, yeni seçilen CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ YAŞIYORUZ"

Bayramlaşma töreninde konuşan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Bugün burada oldukça coşkulu bir kalabalık görüyorum. Adeta çifte bayram sevinci yaşıyoruz. Çünkü 31 Mart yerel seçimlerinde, hem Türkiye genelinde hem de kentimizde başarılı bir sonuç elde ettik. Şimdi her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenip, sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"KESİN BİR ZAFER ELDE ETTİK"

Başkan Günel ise "Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinden kesin bir zaferle çıktı. Kuşadası'nda ve Aydın'da seçimleri kazandık. Türkiye genelinde yönettiğimiz belediyelerin sayısı oldukça arttı. Partimiz bu seçimleri birinci sırada tamamladı. Kuşadası'nda aynı anda birçok odağa karşı mücadele verdiğimiz bir seçim süreci yaşadık. Bize seçimi kaybettirmek için bir araya gelen şer ittifakını da yendik. Kuşadası'nda hemşehrilerimiz için kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.