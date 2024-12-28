CHP'li Bağcıoğlu'na Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'li Bağcıoğlu'na Soruşturma

Geniş Video İzle

Yankı Bağcıoğlu, başlatılan soruşturmayı iktidara yakın bir gazetenin yayınıyla öğrendiğini açıkladı.

28.12.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, "Soruşturma, işte yaptığımız bir WhatsApp görüşmesi esaslı alınarak, tabi biz şu ana kadar bir iktidara yakın bir gazetenin yayınından öğrendik bu soruşturmanın açıldığını. Daha sonra teyit ettiler, tam detayları bilmiyoruz, hangi kanun maddeleriyle suçlandığımız, hangi kanun maddelerinin esas alındığı. Gazete yazıyor ama resmi bir tebligat yok" dedi.

CHP Malatya il örgütü İsmet İnönü'nün vefatının 51'inci yılı nedeniyle anma toplantısı düzenledi. Etkinlikte konuşmacı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkini ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Soruşturmayı iktidara yakın bir gazetenin yayınından öğrendik"

Yankı Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Soruşturma, yaptığımız bir WhatsApp görüşmesi esaslı alınarak, tabi biz şu ana kadar bir iktidara yakın bir gazetenin yayınından öğrendik bu soruşturmanın açıldığını. Daha sonra teyit ettiler, tam detayları bilmiyoruz hangi kanun maddeleriyle suçlandığımız, hangi kanun maddelerinin esas alındığı. Gazete yazıyor ama resmi bir tebligat yok. Biz burada 22 Kasım 2024 tarihinde aynı esaslar dahilinde siyaset dışı bir grup olarak, her ne kadar ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olsam da asker kimliğimde bunu özellikle belirterek, hiçbir şekilde bir siyasi parti bayrağı veya flaması olmadan, sadece Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle, öncelikle emekli askerleri, çünkü bu grubun en büyük adaletsizliğinin, teğmenlerin bulunduğu adaletsizliğin farkında olan grup emekli askerler... Çünkü aynı mektepteniz, sadece emekli askerlere yönelik olarak Ankara Anıtpark'ta bir faaliyet gerçekleştirdik. Bunu da mülki amire, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde önceden bildirim yaptık. Sağ olsunlar, onlar da güvenliğini aldılar, desteklediler o şekilde güvenlik anlamında ve bu faaliyeti icra ettik.

Aynı şekilde sadece 11 Ocak'ta, taslak bir tarih bu da planlama kesin değil, değişik illerde düşündük ve emekli askerlere, ben 7-8 tane emekli askere göndermek istedim. Onlara da gruplara göndersinler diye bu şekilde bir davette bulunduk. Bu tamamen taslak bir planlamaydı. Benim özel WhatsApp yazışmalardı ama gizli bir şey değil tabi, o da kamuya açık, ben zaten paylaştım. Aynı esaslar dahilinde bir toplantı yapmayı planladık, basın açıklaması.

Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum, 'sokağa çağırıyorum' diye bir şey yok, sadece basın açıklaması. Zaten kanunsuz hiçbir eylemin içinde olmayız. Hepsi ilgili kanunun uygun maddeleri çerçevesinde bildirim yapılarak mülki amirlere yürütülecek faaliyetlerdi. Ama her zaman olduğu gibi herhalde katılımcıları engellemek, gözdağı vermek ve asgari ücret gibi çeşitli ekonomik konularda gündemi değiştirmek maksadıyla bir soruşturma başlatılar hakkımda tabi onu da gazeteden öğrendik. Sayın Savcı'nın davetini bekliyoruz. Sayın Savcı davet ettiğinde gidip bu görüşlerimizi açıklayacağız. Ama şunu özellikle vurguluyorum; yani askerler işte 'değerli silah arkadaşlarım veya komutanlarım' ifadesine takılmış durumda bir takım çevreler. Biz kendimizden 1-2 sınıf üst bile olsa harp okulu mezunları emekli olsak da 'komutanımız' deriz. Bunun yakın bir örnek olan Sayın Yaşar Güler, muhtemelen Sayın Hulusi Akar'a 'komutanım' diye hitap ediyor. Emekli olsak da biz silah arkadaşıyız. Burada hiçbir şekilde muvazzaf ve aktif görevdeki personele yönelik bir faaliyet yok, bir davet yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. O WhatsApp mesajında ??da belirtildiği gibi tamamen siyaset dışı, çünkü biz Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri varsa siyaset dışı yaparız, siyaset dışı kabul ederiz.

"Tamamen siyaset dışı bir basın açıklamasıyla..."

Tamamen siyaset dışı bir basın açıklamasıyla dikkatleri çekmek, aynen FETÖ kumpas davalarında, Balyoz, Ergenekon sürecinde İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda yapılan sessiz çığlıklar gibi kısa bir basın açıklaması yapmayı düşünüyorduk. Fakat bu şekilde bir soruşturma başlatıldı. Kanuni haklarımızı, Anayasa'dan doğan kanuni haklarımızı ilgili kanun hükümleri çerçevesi hukuka uygun olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Finans, Ankara, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Bağcıoğlu'na Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Bağcıoğlu'na Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.