CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Bakan Tekin'i Kurtuluş Müzesi'ne Davet Etti

Osman BEKAR

(MANİSA) -

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "yeni müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' ifadesi yerine 'Milli Mücadele' kavramının getirileceğini" açıkladığı bildirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Manisa'daki Kurtuluş Müzesi'ni gezmeye davet etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile görevden alınan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Müzesi'nde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamanın odağında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele ifadesi kullanılacak" yönündeki açıklaması yer aldı.

Açıklamasını müzede sergilenen belge ve görseller eşliğinde yapan Bakırlıoğlu, Manisa'nın işgal yıllarında yaşadığı yıkımın tarihi belgelerle ortaya konulduğunu söyledi.

"MANİSA'NIN YAŞADIĞI ACILAR BELGELERİYLE ORTADA"

Müzenin arkasında yer alan ve Manisa'nın 6-8 Eylül 1922'de yaşadığı yangın ve yıkımı konu alan tabloyu işaret eden Bakırlıoğlu, Yunan ordusunun geri çekilirken kenti büyük ölçüde tahrip ettiğini belirtti.

Bakırlıoğlu, "O dönemde Manisa'da yaklaşık 11 bin bina vardı. Bunların yaklaşık 10 bini yakılıp yıkıldı. İş yerleri, evler ve ibadethaneler yok edildi. Şehir adeta küle döndü" dedi.

İşgal sırasında yaşanan insani kayıplara da değinen Bakırlıoğlu, çeşitli kaynaklara göre 4 bin 500 ila 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin Spil Dağı'na sığınmak zorunda kaldığını, kadınların ağır mağduriyetler yaşadığını ifade etti.

Müzedeki fotoğrafların yangının ardından çekilmiş gerçek görüntüler olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "8 Eylül 1922 sonrasında Manisa'da ayakta kalan neredeyse hiçbir bina yoktu. Fotoğraflar bunun en açık kanıtıdır" dedi.

"SAYIN BAKAN GELİN BİRLİKTE GEZELİM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, "Sayın Yusuf Tekin'e Manisa'dan sesleniyoruz. Eğer gerçekten 'Neden kurtulmuşuz?' sorusunun cevabını merak ediyorsanız gelin birlikte Manisa Kurtuluş Müzesi'ni gezelim. 5, 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Manisa ve ilçelerimizin kurtuluş günleri kutlanıyor. Gelin birlikte bu kentleri dolaşalım, burada yaşananları yerinde görelim. O zaman neden kurtulduğumuzu çok daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.