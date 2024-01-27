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CHP'li Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi. Gaytancıoğlu, gümrük vergilerinin düşürülmesinin temel sebebinin gıda enflasyonunu ertelemek olduğunu belirtti ve üreticinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

27.01.2024 - 12:40,
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Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi. Gaytancıoğlu, "Gümrük vergilerinin aşağı indirilmesinin temel sebebi gıda enflasyonunu en azından 15 Nisan'a kadar yani yerel seçim geçene kadar ertelemek. Ayçiçek yağı kullanan tüketicilerin daha düşük fiyatlarla ayçiçeği yağına kavuşmalarını sağlamak için alınan bir önlem. Peki hiç üretici ayağı düşünülmüyor mu" dedi.

CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün yaptığı açıklamada, ayçiçeği ithalatında gümrük vergisinin 15 puan düştüğünü ifade etti. Gaytancıoğlu, ithalat vergisinin düşürülmesi yerine ülkede üreticinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini dile getirdi.

"İTHALAT TEŞVİK EDİLİYOR"

Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Ayçiçeği tohumundaki gümrük vergileri tam 15 puan düşürüldü. Yüzde 27'den yüzde 12'ye çekildi. Yani ithalat teşvik ediliyor. Ayçiçeği ham yağındaki gümrük vergileri de 14 puan aşağı indirildi. Üretimi arttırmak için bir çaba yok mu? Araştırdığımızda, sorduğumuzda, gümrük vergilerinin aşağı indirilmesinin temel sebebi gıda enflasyonunu en aznından 15 Nisan'a kadar yani yerel seçim geçene kadar ertelemek. Ayçiçek yağı kullanan tüketicilerin daha düşük fiyatlarla ayçiçeği yağına kavuşmalarını sağlamak için alınan bir önlem. Peki hiç üretici ayağı düşünülmüyor mu? Üretimin desteklenmesi düşünülmüyor mu? Üretim artarak fiyatların aşağı çekilmesi düşünülmüyor mu? Varsa yoksa Rusya, Ukrayna'dan ithalat yapalım. Bu iki ülke zaten savaşıyor. Biz üretimi arttıralım. Bu ülkelere bağımlı kalmayalım. Kendi çiftçimiz destekleyelim. Bu ülkeler artık bize ayçiçek tohumunu vermeyecekler. İşlenmiş halde verecekler. Ayçiçeğini ham yağ olarak verecekler. Katma değerler onlarda kalacak."

CHP\'li Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel CHP'li Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gaytancıoğlu, ayçiçek ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirdi - Son Dakika
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