CHP'li Halıcı'dan Yol Yatırımlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Halıcı'dan Yol Yatırımlarına Tepki

03.06.2026 12:15
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Hikmet Yalım Halıcı, Isparta-Antalya yolundaki trafik kazası sonrası yetersiz yatırımları eleştirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta- Antalya Dereboğazı Karayolu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, yıllardır tamamlanamayan yol yatırımlarına tepki göstererek, "Daha kaç insanımızı kaybedeceğiz? Daha kaç aileye ateş düşecek" dedi.

Isparta-Antalya Dereboğazı Karayolu'nda 30 Mayıs'ta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulanan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, karayolunun taşıdığı risklere dikkati çekti.

Açıklamasında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Halıcı, yaşanan acının bir kez daha yürekleri dağladığını belirtti. Yıllardır yolun taşıdığı risklere dikkat çektiklerini vurgulayan Halıcı, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bayram bitiminde yine aynı acıyı yaşadık. Yine canlarımızı bu yolda kaybettik. Yıllardır bu yolun taşıdığı riskleri, alınması gereken önlemleri, yapılması gereken yatırımları dile getiriyoruz. Ama her kazadan sonra yol yapılmaya başlandı. Yolu bitireceğiz ve hep aynı sözler söyleniyor, yol bir türlü bitirilemiyor. Daha kaç insanımızı kaybedeceğiz? Daha kaç aileye ateş düşecek? Yıllardır gerekli yatırımları yapmayan, vatandaşın hayatını hiçe sayan iktidar bu tablonun sorumluluğundan kaçamaz. İnsanlarımızın canı bu kadar değersiz değildir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Isparta, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Halıcı'dan Yol Yatırımlarına Tepki - Son Dakika

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