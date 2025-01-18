CHP'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu

Geniş Video İzle

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını eleştirerek adaletin siyasi partilere göre farklı işlediğini savundu.

18.01.2025 00:10  Güncelleme: 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Siyasi partisi AK Parti ise adalet başka şekilde işledi, siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi ise başka şekilde işledi. Yazıklar olsun sizin adaletinize, yazıklar olsun isminizde bulunan adalete. Ama bir gün gelecek adalet herkese lazım olacak, ayarını bozduğunuz kantar gün gelecek sizi de tartacak" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, partisinin il başkanlığı binasında CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel ve partililerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Akbulut şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız normal belediyenin yapılan uygulamalarından herhangi bir tanesinden ya da birkaç tanesinden suçlu bulunarak cezaevine gönderildi, tutuklandı. Bunların belki de en az 10 katını 15 katını yapmış siyasi partisi AK Parti olan belediye başkanları, Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek de dahil olmak üzere bunlardan bir tanesine, o gözaltı sürecinin bir tanesine maruz kalmadılar. Siyasi partisi AK Parti ise adalet başka şekilde işledi, siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi ise başka şekilde işledi. Yazıklar olsun sizin adaletinize, yazıklar olsun isminizde bulunan adalete. Ama bir gün gelecek, bunu herkes çok iyi bilsin ki adalet herkese lazım olacak, ayarını bozduğunuz kantar gün gelecek sizi de tartacak. Bunu da ilk seçimde hepimiz yaşayacağız."

CHP\'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Rıza Akpolat, Milletvekili, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.