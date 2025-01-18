CHP\'li İzzet Akbulut, Adalet Eleştirisinde Bulundu

Yerel

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Siyasi partisi AK Parti ise adalet başka şekilde işledi, siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi ise başka şekilde işledi. Yazıklar olsun sizin adaletinize, yazıklar olsun isminizde bulunan adalete. Ama bir gün gelecek adalet herkese lazım olacak, ayarını bozduğunuz kantar gün gelecek sizi de tartacak" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, partisinin il başkanlığı binasında CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel ve partililerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Akbulut şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız normal belediyenin yapılan uygulamalarından herhangi bir tanesinden ya da birkaç tanesinden suçlu bulunarak cezaevine gönderildi, tutuklandı. Bunların belki de en az 10 katını 15 katını yapmış siyasi partisi AK Parti olan belediye başkanları, Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek de dahil olmak üzere bunlardan bir tanesine, o gözaltı sürecinin bir tanesine maruz kalmadılar. Siyasi partisi AK Parti ise adalet başka şekilde işledi, siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi ise başka şekilde işledi. Yazıklar olsun sizin adaletinize, yazıklar olsun isminizde bulunan adalete. Ama bir gün gelecek, bunu herkes çok iyi bilsin ki adalet herkese lazım olacak, ayarını bozduğunuz kantar gün gelecek sizi de tartacak. Bunu da ilk seçimde hepimiz yaşayacağız."