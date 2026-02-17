CHP'li Evrim Karakoz'dan Ak Parti İktidarına Eleştiri: "Aydın'ın Gerçek Problemi, 24 Yıllık İktidarınız Boyunca Mahvolmuş Aydınlıdır"

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, AK Parti'nin Aydın'a hizmet etmek yerine sürekli polemik çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, "Aydın'ın gerçek gündemi 24 yıllık iktidarınız boyunca mahvolmuş çiftçidir, hayvancıdır, esnaftır. 24 yılda Aydın'ın her yerine diktirdiğiniz jeotermal santrallerdir; kirlenen toprağımız, havamız, suyumuzdur. Aydın'daki deprem tehlikesidir. Gençlerin geleceğe umutla bakamamasıdır" dedi.

Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Karakoz burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanına ve AKP'li milletvekillerine sesleniyoruz. Algı yürütmeyi, polemik çıkarmayı bırakın. Aydın'ın çok ciddi problemleri var. Aydın'da jeotermalden kaynaklı havada, toprakta, suda bir kirlilik var. Aydın deprem kuşağında bir il. Bunlarla alakalı bir önlem alıyor musunuz? Hayır. Mevsim normallerinin biraz üzerinde son bir haftada yağmur yağdı. Aydın'ın her ilçesinde tarlaları su bastı, evleri su bastı, köprüler parçalandı, mezarlıklar maalesef tarumar oldu. Bu bir daha yaşanmasın diye yapacağınız bir çalışma da var mı? Bir şeye sığınmışsınız. Diyorsunuz ki, 'Borçlanma taleplerini CHP'li meclis üyeleri reddediyor, bundan dolayı hizmet edemiyoruz'. Bu ülkede 24 seneden beri iktidarda olan AKP değil mi? Aydın'a hizmet etmek yeni mi aklınıza geldi? Bu zamana kadar niye bu problemleri çözmediniz? CHP meclis üyeleri son 6 ayda 4 milyara yakın borçlanmaya 'evet' dediler."

"24 yıllık iktidarınız boyunca Aydın'ın geleceğine dönük bir vizyon projeniz yok"

CHP'liler olarak 'Aydın'a kim bir tane tuğla koyarım' derse yanındayız, destekçisiyiz. Asla hizmeti engelleme gibi bir düşüncemiz yok. Biz Aydın halkının geleceğinin sürekli borçlanılarak ipotek altına alınmasına karşıyız. Biz Aydın'ın harcanan her kuruşu nereye harcanıyor? Bunu öğrenmek istiyoruz, bunu denetlemek istiyoruz. Aydın'ın gerçek problemi, 24 yıllık iktidarınız boyunca mahvolmuş Aydınlı çiftçi, mahvolmuş Aydınlı hayvancı, mahvolmuş Aydınlı esnaftır. 24 yılda Aydın'ın her yerine diktirdiğiniz jeotermal santraller, kirlenen toprağımız, havamız, suyumuzdur. 24 yıllık iktidarınız boyunca Aydın'a yaptığınız bir şey yok, Aydın'a kattığınız bir değer yok, Aydın'ın geleceğine dönük bir vizyon projeniz yok. Sadece polemiğiniz var, sadece algınız var. Biz de CHP'liler olarak bu polemiğinize uymayacağız, algı yönetmenize izin vermeyeceğiz ve harcadığınız her kuruşun takipçisi olacağız. ve ilk genel seçimde halkımızın takdiriyle iktidara geleceğiz. Aydın'da ovasından dağına yaşayan bütün insanlarımızın problemlerini çözeceğiz."