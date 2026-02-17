CHP'li Evrim Karakoz'dan Ak Parti İktidarına Eleştiri: "Aydın'ın Gerçek Problemi, 24 Yıllık İktidarınız Boyunca Mahvolmuş Aydınlıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Evrim Karakoz'dan Ak Parti İktidarına Eleştiri: "Aydın'ın Gerçek Problemi, 24 Yıllık İktidarınız Boyunca Mahvolmuş Aydınlıdır"

17.02.2026 16:49  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, AK Parti'nin Aydın'daki sorunları çözmek yerine polemik çıkardığını belirterek, çiftçilerin, hayvancıların ve esnafın zor durumda olduğunu vurguladı. Aydın'daki çevre kirliliği ve deprem tehlikesine dikkat çekti.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, AK Parti'nin Aydın'a hizmet etmek yerine sürekli polemik çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, "Aydın'ın gerçek gündemi 24 yıllık iktidarınız boyunca mahvolmuş çiftçidir, hayvancıdır, esnaftır. 24 yılda Aydın'ın her yerine diktirdiğiniz jeotermal santrallerdir; kirlenen toprağımız, havamız, suyumuzdur. Aydın'daki deprem tehlikesidir. Gençlerin geleceğe umutla bakamamasıdır" dedi.

Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Karakoz burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanına ve AKP'li milletvekillerine sesleniyoruz. Algı yürütmeyi, polemik çıkarmayı bırakın. Aydın'ın çok ciddi problemleri var. Aydın'da jeotermalden kaynaklı havada, toprakta, suda bir kirlilik var. Aydın deprem kuşağında bir il. Bunlarla alakalı bir önlem alıyor musunuz? Hayır. Mevsim normallerinin biraz üzerinde son bir haftada yağmur yağdı. Aydın'ın her ilçesinde tarlaları su bastı, evleri su bastı, köprüler parçalandı, mezarlıklar maalesef tarumar oldu. Bu bir daha yaşanmasın diye yapacağınız bir çalışma da var mı? Bir şeye sığınmışsınız. Diyorsunuz ki, 'Borçlanma taleplerini CHP'li meclis üyeleri reddediyor, bundan dolayı hizmet edemiyoruz'. Bu ülkede 24 seneden beri iktidarda olan AKP değil mi? Aydın'a hizmet etmek yeni mi aklınıza geldi? Bu zamana kadar niye bu problemleri çözmediniz? CHP meclis üyeleri son 6 ayda 4 milyara yakın borçlanmaya 'evet' dediler."

"24 yıllık iktidarınız boyunca Aydın'ın geleceğine dönük bir vizyon projeniz yok"

CHP'liler olarak 'Aydın'a kim bir tane tuğla koyarım' derse yanındayız, destekçisiyiz. Asla hizmeti engelleme gibi bir düşüncemiz yok. Biz Aydın halkının geleceğinin sürekli borçlanılarak ipotek altına alınmasına karşıyız. Biz Aydın'ın harcanan her kuruşu nereye harcanıyor? Bunu öğrenmek istiyoruz, bunu denetlemek istiyoruz. Aydın'ın gerçek problemi, 24 yıllık iktidarınız boyunca mahvolmuş Aydınlı çiftçi, mahvolmuş Aydınlı hayvancı, mahvolmuş Aydınlı esnaftır. 24 yılda Aydın'ın her yerine diktirdiğiniz jeotermal santraller, kirlenen toprağımız, havamız, suyumuzdur. 24 yıllık iktidarınız boyunca Aydın'a yaptığınız bir şey yok, Aydın'a kattığınız bir değer yok, Aydın'ın geleceğine dönük bir vizyon projeniz yok. Sadece polemiğiniz var, sadece algınız var. Biz de CHP'liler olarak bu polemiğinize uymayacağız, algı yönetmenize izin vermeyeceğiz ve harcadığınız her kuruşun takipçisi olacağız. ve ilk genel seçimde halkımızın takdiriyle iktidara geleceğiz. Aydın'da ovasından dağına yaşayan bütün insanlarımızın problemlerini çözeceğiz."

Kaynak: ANKA

Evrim Karakoz, Milletvekili, AK Parti, Deprem, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Evrim Karakoz'dan Ak Parti İktidarına Eleştiri: 'Aydın'ın Gerçek Problemi, 24 Yıllık İktidarınız Boyunca Mahvolmuş Aydınlıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:42:46. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Evrim Karakoz'dan Ak Parti İktidarına Eleştiri: "Aydın'ın Gerçek Problemi, 24 Yıllık İktidarınız Boyunca Mahvolmuş Aydınlıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.