CHP\'li Meclis Üyesi Tacettin Efe, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li belediye meclis üyesi Tacettin Efe son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede dün akşam saatlerinde rahatsızlanıp kalp krizi teşhisi ile Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümeli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tacettin Efe; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efe için Gümeli beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Karadeniz Ereğli ilçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, meclis üyeleri ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tacettin Efe'nin cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK