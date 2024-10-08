CHP'li Meclis Üyesi Tacettin Efe, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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CHP'li Meclis Üyesi Tacettin Efe, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

CHP\'li Meclis Üyesi Tacettin Efe, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kalp krizi nedeniyle vefat eden CHP'li meclis üyesi Tacettin Efe, Gümeli beldesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene yerel yöneticiler ve sevenleri katıldı.

08.10.2024 13:47  Güncelleme: 13:51
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li belediye meclis üyesi Tacettin Efe son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede dün akşam saatlerinde rahatsızlanıp kalp krizi teşhisi ile Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümeli Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tacettin Efe; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efe için Gümeli beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Karadeniz Ereğli ilçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, meclis üyeleri ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tacettin Efe'nin cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP'li Meclis Üyesi Tacettin Efe, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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