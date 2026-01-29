CHP'li Özcan: Dsi, Milas-Bodrum'a 50 Milyon Metreküp İçme Suyu Tahsis Talebini Reddetti, Aydın'a 220 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Tahsis Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP'li Özcan: Dsi, Milas-Bodrum'a 50 Milyon Metreküp İçme Suyu Tahsis Talebini Reddetti, Aydın'a 220 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Tahsis Etti

29.01.2026 11:15  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Devlet Su İşleri'nin Muğla için içme suyu tahsis talebini reddetmesine tepki gösterdi. Aydın'a ise tarımsal su tahsis edilirken, Muğlalıların susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Devlet Su İşleri'nin (DSİ), Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı'ndan Milas– Bodrum hattı için yıllık 50 milyon metreküp içme suyu tahsis talebini reddettiğini belirterek, "Aynı DSİ, barajdan Aydın'a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinden ödüllerinden biri Muğlalıların hukukunun çiğnenmesi olmuştur. Bugün bize deniyor ki 'HES'ler, özelleştirmeler, balık çiftlikleri ve şirket karı Muğlalıların susuz kalma riskinden daha önceliklidir'. Biz bunu kabul etmiyoruz, mücadele edeceğiz" dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada bilimsel çalışmaların, 2041 yılında Muğla'nın içme ve kullanma suyu karşılama oranının yüzde 60'a kadar düşeceğini gösterdiğine dikkati çekti.

Özellikle Bodrum-Milas hattında su krizinin her yıl daha da yakıcı hale geldiğini belirten Özcan, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyelerinin sorunu çözmek için sorumluluk aldığını ancak sistematik engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Özcan, geçen haziranda alınan kararla Muğla'yı besleyen Dalaman Çayı'ndan başka havzalara su tahsisine izin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O gün Meclis'ten açıkça uyardık, Dalaman'dan Aydın'a su verilebilmesi için önce Dalaman havzası içindeki yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu hukuki bir gerekliliktir ama bu yapılmadı.

"DSİ Dalaman Çayı'ndan Aydın'a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti"

Muğla Büyükşehir Belediyemiz Akköprü Barajı'ndan Milas-Bodrum için yıllık 50 milyon metreküp içme suyu talep etti. Üstelik altyapıyı da kendi kaynaklarıyla yapacağını beyan etti. Bu hayati talep Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını çözecekti. Ancak DSİ tarafından reddedildi. Aynı DSİ Dalaman Çayı'ndan Aydın'a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinden ödüllerinden biri Muğlalıların hukukunun çiğnenmesi olmuştur. Bugün bize deniyor ki 'HES'ler, özelleştirmeler, balık çiftlikleri ve şirket karı Muğlalıların susuz kalma riskinden daha önceliklidir'. Biz bunu kabul etmiyoruz çünkü su yaşam hakkıdır. Hakkımız için mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Devlet Su İşleri, Yerel Yönetim, Milletvekili, Bodrum, Muğla, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Özcan: Dsi, Milas-Bodrum'a 50 Milyon Metreküp İçme Suyu Tahsis Talebini Reddetti, Aydın'a 220 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Tahsis Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:27:04. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Özcan: Dsi, Milas-Bodrum'a 50 Milyon Metreküp İçme Suyu Tahsis Talebini Reddetti, Aydın'a 220 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Tahsis Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.