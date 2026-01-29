CHP'li Özcan: Dsi, Milas-Bodrum'a 50 Milyon Metreküp İçme Suyu Tahsis Talebini Reddetti, Aydın'a 220 Milyon Metreküp Tarımsal Sulama Suyu Tahsis Etti

Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Devlet Su İşleri'nin (DSİ), Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı'ndan Milas– Bodrum hattı için yıllık 50 milyon metreküp içme suyu tahsis talebini reddettiğini belirterek, "Aynı DSİ, barajdan Aydın'a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinden ödüllerinden biri Muğlalıların hukukunun çiğnenmesi olmuştur. Bugün bize deniyor ki 'HES'ler, özelleştirmeler, balık çiftlikleri ve şirket karı Muğlalıların susuz kalma riskinden daha önceliklidir'. Biz bunu kabul etmiyoruz, mücadele edeceğiz" dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada bilimsel çalışmaların, 2041 yılında Muğla'nın içme ve kullanma suyu karşılama oranının yüzde 60'a kadar düşeceğini gösterdiğine dikkati çekti.

Özellikle Bodrum-Milas hattında su krizinin her yıl daha da yakıcı hale geldiğini belirten Özcan, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyelerinin sorunu çözmek için sorumluluk aldığını ancak sistematik engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Özcan, geçen haziranda alınan kararla Muğla'yı besleyen Dalaman Çayı'ndan başka havzalara su tahsisine izin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"O gün Meclis'ten açıkça uyardık, Dalaman'dan Aydın'a su verilebilmesi için önce Dalaman havzası içindeki yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu hukuki bir gerekliliktir ama bu yapılmadı.

Muğla Büyükşehir Belediyemiz Akköprü Barajı'ndan Milas-Bodrum için yıllık 50 milyon metreküp içme suyu talep etti. Üstelik altyapıyı da kendi kaynaklarıyla yapacağını beyan etti. Bu hayati talep Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını çözecekti. Ancak DSİ tarafından reddedildi. Aynı DSİ Dalaman Çayı'ndan Aydın'a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinden ödüllerinden biri Muğlalıların hukukunun çiğnenmesi olmuştur. Bugün bize deniyor ki 'HES'ler, özelleştirmeler, balık çiftlikleri ve şirket karı Muğlalıların susuz kalma riskinden daha önceliklidir'. Biz bunu kabul etmiyoruz çünkü su yaşam hakkıdır. Hakkımız için mücadele edeceğiz."