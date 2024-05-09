CHP'li Üye: Malatya'da Yapılan Çalışmalar Karışıklık Yaratıyor - Son Dakika
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CHP'li Üye: Malatya'da Yapılan Çalışmalar Karışıklık Yaratıyor

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CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Günnur Tabel, mayıs ayı toplantısında deprem sonrasında Malatya'da yapılan çalışmaların büyük karışıklık yarattığını söyledi.

09.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:34
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(MALATYA) -CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Günnur Tabel, mayıs ayı toplantısında deprem sonrasında Malatya'da yapılan çalışmaların büyük karışıklık yarattığını söyledi. Tabel, "Mahalle ismi söylenip sanki mahallenin tamamı rezerv alan ilan edilmiş gibi insanlar tedirgin ediliyor, bundan vazgeçilmesi gerekir. Rezerv alan içerisinde kalan sağlam bina varsa bunu nasıl çözeceksiniz? Rezerv alan içerisinde yapılacak binalar kaç katlı olacak, bu alanlarda inşaatlar ne zaman başlayacak ve ne zaman bitirilecek" dedi.

CHP'li Günnur Tabel, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında deprem sonrasında kentte başlayan yeniden yapılanma çalışmalarını gündeme getirdi. Tabel, şunları söyledi:

"Bu konularda ya açıklama yapılmıyor ya da yapılan açıklamalar birbirleriyle uyumsuz. Yıkımların çok olduğu Maraş, Hatay ve Adıyaman'ı kıskanmamak elde değil. Aylardan beri etrafı çevrilmiş bir alanda fore kazıkların çakıldığı iddialarına karşın geçen hafta ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımızın rezerv alanlarda 3 Mayıs itibarıyla son noktayı koyduğu açıklanıyor. Peki, bu zamana kadar yapılanlar hangi proje ile kim tarafından, ne şekilde ve nasıl yürütülüyor anlamakta zorlanıyoruz. Öncelikle şu konularda daha net açıklamaları hem biz hem de tüm Malatyalı hemşehrilerimiz hak ediyor zannediyorum. Mahalle ismi söylenip sanki mahallenin tamamı rezerv alan ilan edilmiş gibi insanlar tedirgin ediliyor, bundan vazgeçilmesi gerekir. Rezerv alan içerisinde kalan sağlam bina varsa bunu nasıl çözeceksiniz? Rezerv alan içerisinde yapılacak binalar kaç katlı olacak, bu alanlarda inşaatlar ne zaman başlayacak ve ne zaman bitirilecek? Yapılar tamamlandıktan sonra ev ve iş yerleri tesliminde kargaşa yaşanacağı, toplumda ciddi sosyolojik sorunlara sebep olacağı ve toplumun demografik yapısının bozulacak olması konuları gündeme geliyor mu?

"SADECE BAKANLIK SÖZ SAHİBİ OLACAKSA NEDEN BU MAKAMLARA GELDİLER"

Kişiye ve gruba özel yerinde dönüşüm ve rezerv alan çalışmaları mı var? Rezerv alan ilan edilip duruluyor, ancak eski halinde bile trafik kargaşası ve sosyal donatıları eksik olan bu alanlarda, üzerine bir de kat artırılarak ileride kargaşa daha da artmayacak mı? Bunlara ilave olarak, rezerv alanda daire sahibi olan, ancak hak sahipliği kapsamında daire alarak borçlanan vatandaşların rezerv alandaki ikinci hak sahipliği olacak mı? Olacaksa ikinci bir borçlanma mı yapılacak, ya da TOKİ'de hak sahibi olan vatandaşın kendi yerindeki arsa payı elinden mi alınacak? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları rezerv alanı ilan edilen bölgelerin çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından belirlendiğini ve inşaatının devlet eliyle yapılacağını belirterek kendilerine yük gelmeyeceğini belirtiyorlar. Eğer belediye başkanlarımız depremde yıkılan kentimizin yeniden imarı için müdahil değillerse, bu konularda sadece bakanlık söz sahibi olacaksa, ne için bu makamlara geldiler? Ek olarak bir konuda yerinde dönüşüm konusunda henüz somut adımlar yeni yeni atılırken, vatandaş bu amaçla bir araya gelip, müteahhit ayarlıyor, ancak iş tam resmiyete döküleceği sırada o bölgenin rezerv alan ilan edildiğini öğreniyor. Yerinde dönüşüm ile yerel müteahhitlik ve diğer yapı sektöründeki firmaların ticari faaliyetlerinin artması, şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak ve şehrimizden göçleri durduracaktır. Yerinde dönüşümün desteklenmesi, gerek hibe ve gerekse kredilerin artırılması yoluyla olabilecektir."

CHP\'li Üye: Malatya\'da Yapılan Çalışmalar Karışıklık Yaratıyor
Kaynak: ANKA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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