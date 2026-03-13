CHP'li Bülbül'den, Ömer Günel Gözaltına Alınmasına Tepki: "Kuşadası'nda Sandıktan Çıkan İradeye Karşı Açık Bir Müdahale Vardır"

(AYDIN) - Haber: Osman BEKAR

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Kuşadası'nda sandıktan çıkan iradeye karşı açık bir müdahale vardır. Biz diyoruz ki Ömer Günel yalnız değildir. Ömer Günel'in hukuka ya da mahkemeye karşı yaptığı bir yanlış yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç kişinin gözaltına alınmasının ardından geldiği Adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınması ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Bülbül, Türkiye'nin farklı illerinde benzer süreçlerin yaşandığını söyledi. Bülbül, "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Bu nedenle soruyoruz; Ömer Günel'i neden gözaltına alıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Hakkında soruşturma bulunan kişilerin davet yoluyla ifadelerinin alınabileceğini hatırlatan Bülbül, "Kaçacak mı, saklanacak mı? Gidecek yeri yok. Belediye başkanlığı yapan bir kişi neden gözaltına alınıyor? Bu tür operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını neden hedef alıyorsunuz? Çifte standart mı uygulanıyor" dedi. Bülbül, şöyle devam etti:

"Eğer ortada bir yanlış varsa bu yargı sürecinde ortaya konur. İfadesi alınır, gerekli düzenlemeler yapılır ve kişi görevine devam eder. Bu nedenle yapılan operasyonları Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik siyasi operasyonlar olarak görüyoruz. Kuşadası'nda sandıktan çıkan iradeye karşı açık bir müdahale vardır. Biz diyoruz ki Ömer Günel yalnız değildir. Ömer Günel'in hukuka ya da mahkemeye karşı yaptığı bir yanlış yoktur."

CHP'nin yapılan anketlerde Türkiye'nin birinci partisi çıktığını belirten Bülbül, "Birinci parti olarak görülmesi bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüdüğü bir süreçte Cumhurbaşkanı adayımıza yönelik açılan davalarla itibarsızlaştırma girişimleri de bunun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Bülbül, "Kuşadası'nda bazı çevrelere verilen sözler mi yerine getiriliyor? Bu davalar kumpas davalarıdır. Bu süreçler verilen sözlerin devamı niteliğinde yürütülen operasyonlardır. Biz bu işlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz ve peşini bırakmayacağız. Bizler bir hukuk devleti istiyoruz. Hukuk devleti yeniden inşa edilene kadar, siyasallaşmış yargının yerine gerçek hukuk düzeni kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.