CHP'li Yaşar Tüzün: "Biz Artık 'Erken Seçim' Demiyoruz, 'Derhal Seçim' Diyoruz"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yürütülen imza kampanyası kapsamında Bilecik Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. " Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanı sıra seçmen olan vatandaşlarımızın, yani seçmenimizin yarısı kadar, 30 milyonu aşkın imza toplayacağız" diyen Tüzün, "Biz artık 'erken seçim' demiyoruz, 'derhal seçim' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyası devam ediyor. Bilecik'te Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kamuoyunda hepinizin de yakinen takip ettiği gibi Sayın İmamoğlu'nun ve çok değerli belediye başkanlarımızın, belediye başkan yardımcılarımızın, meclis üyelerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılanmalarına, tutuklanmalarına tepkimizi, protestomuzu her daim yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yozgat ilimizde tarihi bir miting düzenlenmiştir. Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün içinde bulunduğu bu ekonomik zor durumdan kurtulabilmesinin çaresini Cumhuriyet Halk Partisi'nde aramaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının şu an cezaevinde tutsak olarak tutulmasının bir anlamı yoktur.

"30 milyonu aşacağız"

Bilecik ilimizde bugün 20 bini aşan bir imza var. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 12 milyonu aşmış durumda. Şu anda Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanı sıra seçmen olan vatandaşlarımızın, yani seçmenimizin yarısı kadar 30 milyonu aşkın bir imza toplayacağız. Bu imza ne demek? Öncelikle erken seçimlere, Cumhurbaşkanı'na güvenoyu bu milletin kalmamıştır, diyeceğiz. 30 milyonu aşkın imzayı toplayıp bir araya getireceğiz ve Türkiye kamuoyuyla ve hatta dünyayla paylaşacağız. 'Türkiye'deki seçmenin yarıdan bir fazlası bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor', diyeceğiz.

"Erken seçim demiyoruz, 'derhal seçim' diyoruz"

Gittiğimiz her yerde insanlar artık bu iktidardan bıktığını, sandığın derhal gelmesi gerektiğini ve bu iktidarın gönderileceğini söylüyorlar. Biz artık 'erken seçim' demiyoruz, 'derhal seçim' diyoruz. Derhal seçim ile bu iktidarın gitmesi gerekir. Demokrasi isteyen, erken seçim isteyen tüm vatandaşlarımızı imza atmaya davet ediyoruz. Boyun eğmeyen yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımızı özgürlükler için, erken seçim için, demokrasi için, hak, hukuk, adalet için imza atmaya davet ediyoruz."