CHP Lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ittifak daveti yaptı - Son Dakika
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Yerel

CHP Lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ittifak daveti yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile CHP arasındaki ittifak açıklamalarına yanıt vererek, Bahçeli'ye ittifakından memnun değilse CHP'nin ittifakına katılma davetinde bulundu. Özel, ayrıca Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tavır koydu ve MHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

13.06.2024 14:01
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile CHP arasında ittifak açıklamalarına yanıt veren CHP Lideri Özgür Özel, "Kimseyle gerginliğimiz yok belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Bahçeli'ye davette bulunayım; ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katıldı. Programa Özel'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. CHP Lideri Özel, çalıştayın sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile CHP arasındaki ittifak konusuna ilişkin açıklamasıyla ilgili de konuştu.

"Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik, "Kamuoyunu bu oluşturulmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var, Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunudur, bizim değil. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. İttifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok. Kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat, bağlılık hem bir sitem, umut hem bir tehdit barındırılmış. Ben sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı o yüzden siyasi, partileri birleştirmeye gerek yok. CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Bize kimse ittifak falan önermesin. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz. Biz Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz, eşine ve çocuklarına da bütün Türkiye'nin vicdanlı çocuklarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. MHP çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, AK Parti, MHP, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ittifak daveti yaptı - Son Dakika

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