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CHP Lideri Özel: "Şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların rızalarının alınması çok önemlidir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısına ilişkin, "Her zaman hassasiyetle söylediğim; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların mutlaka rızalarının alınması, görüşlerinin alınması, onları üzecek, rahatsız edecek işlerin içine girilmemesi çok önemlidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Sevgi Kılıç eşlik etti. Ziyaretin ardından Özel ve Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Özel, "Bugün ilk gündem olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin maddi yönden ve hukuken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın deyimiyle 'silkelenme' sürecine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl birlik ve beraberliğini koruyarak cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirleme ve bir erken seçim talebini yükseltme noktasındaki içinde bulunduğumuz süreç hakkında Sayın Genel Başkanıma ve kıymetli heyetine bilgi verme, düşüncelerimizi paylaşma imkanı buldum. Bunun yanında devlet gücünün yanında siyasetin hoş kaldırmayacağı, nezaketsiz yöntemler kullanılarak milletvekili transferleri, belediye başkanı transferleri gibi siyaseten sadece AK Parti'nin tarihine, 'Buna da tenezzül ettiler' denilebilecek yaklaşımları da karşılıklı olarak değerlendirme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların rızalarının alınması çok önemlidir"

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan çağrısı hakkında da konuşan Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Bizim tarihsel tutarlılığımız ve bu sürece yönelik yaptığımız bütün açıklamalar; 'Bir sorun var mı?' Bir sorun var. Ülkede Kürtler, 'Sorunum var' diyorsa, Erdoğan'ın geçmişte bu konuda söylediklerini terk edip de 'Kürt sorunu yoktur' demesiyle Kürt sorunu çözülmüyor. Bu sorunun çözülmesi için Meclis zemininde hiçbir partinin dışlanmadığı, sivil toplumun ve toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir çalışmanın mutlaka yapılması gereklidir. Bu çalışmanın başı, sonu demokratikleşmedir. Bu noktada elbette ki her zaman hassasiyetle söylediğim; şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların mutlaka rızalarının alınması, görüşlerinin alınması, onları üzecek, rahatsız edecek işlerin içine girilmemesi çok önemlidir. Bunun dışında biz şeffaflığa vurgu yapıyoruz, samimiyete vurgu yapıyoruz" dedi.

"Daha ne kadar açıklanması lazım? Dün Mansur Bey bunu kendisi açıkladı"

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün CHP Genel Merkezi'ndeki etkinliğe katılmamasına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Daha ne kadar açıklanması lazım? Dün Mansur Bey bunu kendisi açıkladı. Dünkü toplantı 5-6 kompartımandan oluşan bir toplantıydı ve biz ilk toplantıyı gerçekleştirdik, devamında Mansur Bey'in bir ay önceden sizlerin de bildiği gibi ilan edilmiş açılış programı bitti. İl başkanlarıyla toplantı, belediye başkanlarıyla toplantı sürüyor. Bu sırada haberler 'Mansur Yavaş gelmedi', 'Ekrem İmamoğlu binayı terk etti.' Biz içeride de konuştuk bunu, güldük. Mansur Yavaş açılışından sonra koşa koşa geldi ve açıklaması şu: 'Bizim toplantımız 14.45'te, ona yetişmeye çalışıyorum' ve Mansur Bey 14 büyükşehir başkanımızla birlikte Ekrem Bey'in de olduğu toplantıya, kendisinin de davetli olduğu toplantıya katıldı ve son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Şimdi olmayan bir krizi varmış gibi. Hadi birileri dün o yalanı attılar da siz gözünüzle gördünüz Mansur Bey geldi, katıldı, fotoğrafları gördünüz. Bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok."