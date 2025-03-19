CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul'a Gitti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suç örgütü liderliği ve terör örgütüne yardım etmekle suçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine ziyarette bulundu.

19.03.2025 12:01  Güncelleme: 12:28
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Türkiye günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberiyle uyandı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yüzlerce polis tarafından evinde arama yapılan İmamoğlu daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özgür Özel İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine gitti

ÖZEL, İMAMOĞLU'NUN EVİNE GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özgür Özel ve beraberindekilerin içinde bulunduğu araç, İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine giriş yaptı.

"BİR SONRAKİ CUMHURBAKANIMIZA DARBE GİRİŞİMİ"

Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına şu ifadelerle tepki göstermişti: "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak veTürkiye kazanacak." dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu\'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul\'a Gitti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul'a Gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasının Ardından İstanbul'a Gitti - Son Dakika
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