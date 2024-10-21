CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası demokrasinin önemine vurgu yaptı ve ülkedeki sorunlara dikkat çekti.

21.10.2024 20:38  Güncelleme: 20:46
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CHP Lideri Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

EDİRNE - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. 3 saate yakın süren görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, "Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun için de önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı kalın kalın çizilmelidir. Ben kendi adıma, kendi görüşüm ve partimin görüşü açısından gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için, hepimiz için kimse kimseyi engellememeli. Kişisel çıkarlar üzerinden ya da siyasi çıkarlar üzerinden hesap yapılmamalı. Ulusal çıkarlar, ülkenin çıkarları, 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. Ama meselenin özü şudur ki kimse ittifakının ya da partisinin çıkarını düşünerek bir şeyler yapmaya kalkmasın. Bu, bu milletin, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti yapan tüm insanların vicdanlarından bu sefer döner. Kimse kimse ile alay etmesin. Kimse kimsenin aklını hafife almasın" dedi.

"Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuşan Özel, "Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya vebal ile gidiyorlarsa, herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok vebal ile giden kişi Fetullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler, çok ihanetler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak 'o gidince bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin. Çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde koca bir siyasi güç ve siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar. Bunlara karşı tetikte olmak lazım. 'Bu tehlike geçti veya bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söyleyecek her kelime onlar için israf" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özel, "Diyorum ki bu hastaneler öyle ruhsat iptaliyle, askıya alınmasıyla, tabelasının önüne naylon çekmekle olmaz. Türkiye'ye ihanet ediyorlar diye bu Fetullah Gülen cemaatinin bütün hastanelerini kamulaştırdınız. Bundan büyük ihanet mi olur? Gelin bu hastaneleri kamulaştıralım. Hastanelerdeki yatan hastaları, bu hastanelerden hizmet alanları zora sokmamak için hizmetin devamlılığı açısından devlet hastanesi olarak derhal atamalarını yapalım başlarına başhekimleri. ve hastanesinde bir bebeğin hayatıyla oynayarak zenginleşen ya da bunların yapılmasına engel olamayanlar da görsünler başlarına geleni. Hepsine de ibret olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Selahattin Demirtaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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