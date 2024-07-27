CHP Malatya İl Başkanlığı Bin Kişiye Aşure İkram Etti

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(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure ikram etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya'da zor bir dönemi hala hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef depremde yaşadığımız sorunlar devam ediyor ama aşure gibi birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günlerde Malatyalılarla bir araya gelmekten mutlu oluyoruz" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım'ın da katkılarıyla aşure lokması geleneğini sürdürdü. Parti il binası önünde gerçekleştirilen aşure lokmasına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Malatya'mızın birlik ve beraberliği daim olsun"

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'nin duasının ardından aşure lokması ikramında bulunuldu. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak Muharrem ayı dolayısıyla aşure düzenledik. Parti il başkanlığı önünde yoğun katılımlı bir aşure oldu. Aşure birlik ve beraberliği temsil ediyor. Aşurenin içinde fasulye, fındık, ceviz gibi 40 çeşit malzeme var ve hepsi de kendi tadını koruyabiliyor. Aynı zamanda da aşure olarak birlikte ayrı güzeller. Bize Malatya'da her tattan varız ama birlik, beraberliğimiz ayrı bir güzel. Her kesimden misafirlerimiz oldu. Esnaf yoğun bir katılım gösterdi. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Malatya'mızın birlik ve beraberliği daim olsun."

"Umarım güzel ve rahat günleri hep birlikte yaşarız"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Belediye başkanlarımıza ve katılan herkese teşekkür ediyoruz. Malatya'da zor bir dönemi hala hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef depremde yaşadığımız sorunlar devam ediyor ama aşure gibi birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günlerde Malatyalılarla bir araya gelmekten mutlu oluyoruz. Umarız en kısa sürede Malatya'mızın toparlanması için de elimizden geleni yapacağımızı tüm Malatyalıların bilmesi gerekiyor. Elimizi hiçbir zaman Malatya'nın üzerinden çekmeyeceğiz. Aşuremizin ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Umarım Türkiye ve Malatya'da daha güzel ve rahat günleri hep birlikte yaşarız."

Aşure lokması ikramında Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından getirilen reyhan şerbeti de misafirlere ikram edildi.