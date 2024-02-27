CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ Konutlarında yaşanan sorunları gündeme getirdi

Yerel

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ Konutlarında Saliha Keleş isimli vatandaşın evine konuk olarak, kısa süre önce teslim edilen evlerle ilgili yaşanan sorunlara idikkati çekti. Keleş, "20 yıldır ben AKP'liyim. Bu parmaklarımı kesmek istiyorum verdiğim oya. 20 yıldır yalan konuşmuyorum bak. Yetim aylığı alıyorum. 4 bin 300 TL maaşım yeni oldu. Benim doğal gazım 360 lira geldi. Elektriğim gelecek. Şofben suyumun faturası gelecek, bin 200'de buraya ödüyorum. Hani ne kaldı" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay TOKİ Konutlarında Saliha Keleş isimli vatandaşın evine konuk olarak sorunları dinledi. Tahtasız, "Çorum Belediye Başkanı burada sözler verdi. AKP Milletvekili ve İl Başkanı da söz verdi. Söz kişinin aynasıdır. Ben buradan AKP Milletvekillerini, Belediye Başkanını ve il başkanını göreve davet ediyorum. Bu TOKİ ile görüşün bu vatandaşlarımızın, dul ve yetimlerin 4 bin 300 lira ile nasıl geçinecek? Bir de üstüne üstelik petek yanmıyor, asansör çalışmıyor. Burada bu insanlarımızı mağdur etmeyin" diye konuştu.

"743 KONUTTAN SADECE YÜZDE 10'U TESLİM EDİLDİ"

Tahtasız, şunları söyledi:

"Kuruçay TOKİ'deyiz. 2018 yılında temeli atılan 743 konuttan sadece yüzde 10'u teslim edildi. O da bizlerin uğraşı sonrasında oldu çünkü seçim öncesi söz verdiler. Normalde burası 2020- 2021 yılında teslim edilecekti ama maalesef teslim edilmeyince bizlerin baskısıyla, halkın isyanıyla burada 7. ayın 1'inde verecekleri anahtarları maalesef 10-15 gün önce verdiler. Evine taşınan Saliha Keleş ablamızın evindeyiz, çay içemeye geldik sağ olsun ama bir türlü sorunlar bitmiyor. Bir çok marangozun eksikleri var. Peteklerinin yanmadığını söylüyor. Neler yaşıyorsunuz bu süreçte?"

Ev sahibi Saliha Keleş isimli vatandaş ise şöyle konuştu:

"Neler yaşıyorum geldim geleli bir yandı 10 gün oldu, 2 gün yandı diğer zamanlar peteklerim hiç yanmıyor. Basınçlı su yapmıyormuş. Gidiyorum ofislere 'tamam tamam hallederiz'. Gönderiyorlar suyu basıyorlar ertesi gün yine. Camla çerçeveyle eleman koşturuyorum. Usta koşturuyorum. Cereyanlı ocakla oturuyorum ben. Ofise gittim. Bana 'Ankara'yı ara diyor' TOKİ. Ankara'yı ara, ya ben Ankara'yı ne ara arayayım. Nereden çıkarayım ben. Seni devlet niye oturturmuş TOKİ'ye, ofise, muhatap bulamıyorum. Aşağı müteahhide gidiyorum. Müteahhit de, 'tamam biz liste aldık tamam hallederiz' diyor ama ben soğukta durmak zorunda değilim. Asansörler çalışmıyor zaten. 60 yaşındayım ben zaten in çık, in çık nereye kadar yani?"

"AKP'YE OY VERDİĞİM İÇİN PARMAKLARIMI KESMEK İSTİYORUM"

Mağduriyetini dile getiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldır ben AKP'liyim. Bu parmaklarımı kesmek istiyorum verdiğim oya. 20 yıldır yalan konuşmuyorum bak. 20 yıldır geldi hükümete veriyorum ama bu saatten sonra asla ve asla bana istediklerini yapsınlar, devlet bana ne yapacaksa yapsın ben yine arkasındayım ben mağdurum. Bana yardımcı olun. Ben babamdan yararlanıyorum. Yetim aylığı alıyorum. 4 bin 300 TL maaşım yeni oldu. Benim doğal gazım 360 lira geldi. Elektriğim gelecek. Şofben suyumun faturası gelecek, bin 200'de buraya ödüyorum. Hani ne kaldı? Bilemiyorum işte böyle çoluğa çocuğa oğlum bu ay sen mi alırsın, kızım bu ay sen mi alırsın alışverişi diyorum."

"BURADA İNSANLARIMIZI MAĞDUR ETMEYİN"

Mehmet Tahtasız da, "Burada biz bir anahtar teslim töreni yaptık. Sahte yok dediler. Burada tören yaptık o törende bende vardım. Çorum Belediye Başkanı burada sözler verdi. AKP Milletvekili ve İl Başkanı da söz verdi. Söz kişinin aynasıdır. Ben buradan AKP Milletvekillerini, Belediye Başkanını ve il başkanını göreve davet ediyorum. Bu TOKİ ile görüşün bu vatandaşlarımızın, dul ve yetimlerin 4 bin 300 lira ile nasıl geçinecek? Bir de üstüne üstelik petek yanmıyor, asansör çalışmıyor. Burada bu insanlarımızı mağdur etmeyin" şeklinde konuştu.