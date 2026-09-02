CHP Muğla'da 4 ilçede kadınlar ilçe başkanı oldu, Bodrum Marmaris Köyceğiz ve Ula'da görevlendirmeler yapıldı
CHP Muğla teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde kadınlar ilçe başkanlığına getirildi. Bodrum İlçe Başkanlığına Ayşe Nurhan Fıratlı, Marmaris'e Meltem Bulut, Köyceğiz'e Gülay Uysal, Ula'ya Cannur Özdemir atandı. Bu gelişme, kadınların parti yönetimindeki temsili açısından dikkat çekti.
(MUĞLA) - CHP Muğla teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında 4 ilçede kadınlar ilçe başkanlığı görevine getirildi.
CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Bodrum İlçe Başkanlığına Ayşe Nurhan Fıratlı, Marmaris İlçe Başkanlığına Meltem Bulut, Köyceğiz İlçe Başkanlığına Gülay Uysal, Ula İlçe Başkanlığına ise Cannur Özdemir getirildi.
CHP'nin Muğla teşkilatında 4 ilçede kadınların ilçe başkanlığı görevini üstlenmesi, kadınların parti yönetimindeki temsili açısından dikkati çekti.
Son Dakika › Yerel › CHP Muğla'da 4 ilçede kadınlar ilçe başkanı oldu, Bodrum Marmaris Köyceğiz ve Ula'da görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?