CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas seçimine itiraz etmeyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas seçimine itiraz etmeyeceklerini açıkladı

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CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas seçimine itiraz etmeyeceklerini açıkladı
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CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas seçimine itiraz etmeyeceklerini açıkladı
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CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas Belediye Başkan Vekilliği seçim sonucuna itiraz etmeyeceklerini ve yeniden oylama istemeyeceklerini açıkladı. Karahan, Milas halkının memnuniyetini önemsediklerini belirtirken YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün'ü eleştirdi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Karahan, Milas Belediye Başkan Vekilliği seçim sonucuna itiraz etmeyeceklerini, Milas halkının CHP ve YENİ Partili meclis üyelerinin yan yana durmasından duyduğu mutluluğu önemsediklerini söyledi. Karahan, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün'ü ise eleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanmasının ardından 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde, YENİ Parti adayı Barbaros Gezgin 18 oy alarak başkan vekili seçilmişti. CHP Muğla İl Başkanı Karahan, seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Karahan, üçüncü turun ardından YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün'ün CHP grup odasına geldiğini ve odada yaklaşık 20 kişinin bulunduğunu söyledi. Tüzün'ün burada kendilerine, "Arkadaşlar, olan oldu. Bizim de tavrımız, dördüncü turda siz devam etseydiniz size oy verecektik" dediğini aktardı.

CHP'li meclis üyelerinin Milas'ı Cumhur İttifakı'na bırakmak istemediğini belirten Karahan, üçüncü turda CHP adayı Çağlar Koban'ın bir oyunun, pusuladaki harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldığını ifade etti. Karahan, "Daha sonra sekiz arkadaşımız YENİ Parti'ye oy verdi ve sonuçta iyi oldu" dedi.

Seçim sonucuna ilişkin kamuoyundan olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Karahan, seçim sonucuna itiraz etmemelerinin nedenini de açıkladı. Karahan, Milas halkının memnuniyetini ve CHP ile YENİ Partili meclis üyelerinin yan yana durmasından duyduğu mutluluğu önemsediklerini belirterek, yürütmenin durdurulması talebinde bulunmaları halinde yerel yönetim hizmetlerinin yaklaşık iki ay boyunca aksama ihtimali bulunduğunu söyledi. Bu nedenle dava açmayacaklarını ve yeniden oylama yapılmasını talep etmeyeceklerini ifade eden Karahan, Milas Belediye Başkanı'na başarılar diledi.

Karahan, açıklamasında Yaşar Tüzün'ün seçim sürecindeki tutumunu da eleştirdi. Tüzün'ün kapalı oylamaya ilişkin sözlerine tepki gösteren Karahan, "Ancak Yaşar Tüzün'ün o kabalığını da kabul etmiyoruz. Yaşar Tüzün, 'kapalı oylama' dedi. Barbaros Bey'in, YENİ Parti adayının ikinci turda aldığı sekiz oyu kimlerin verdiğini ortaya koyamadı. Özgür Özel'den korktuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür edemeyen aciz bir bakış açısı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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