CHP MYK, Esenyurt'ta İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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CHP MYK, Esenyurt'ta İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplandı. Genel Başkan Özgür Özel, toplantıda belediyenin denetimi ve Esenyurt'a ilişkin projelerin önemine vurgu yaptı.

18.11.2024 22:31
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CHP MYK ikinci kez Esenyurt'ta toplandı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MYK toplantısını yine Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık yaptığı toplantının ana gündem maddesini Özer hakkında başlatılan soruşturma oluşturdu.

CHP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Esenyurt İlçe Teşkilatı binasında yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Genel Başkan Özel, "Parti tarihinde bir ilçe binasında yapılan üçüncü MYK toplantısını gerçekleştirdik. İlki Soma faciasının yıl dönümünde Soma'da yapılmıştı. Onun dışında Esenyurt'taki ikinci Merkez Yürütme Kurulu Toplantımızı gerçekleştirmeye geldik. Belediye meclis üyelerimiz artık belediye içerisinde partimize ayrılan salondadır. Meclis üyelerimizin belediyede olmaları ve denetleme görevlerini yapmaları çok önemli bir kazanımdır. Bundan sonra ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne diğer belediyelerimiz Esenyurt'u bir dakika yalnız bırakmayacak ve sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacaktır" dedi.

Özel, "Bundan sonra bir il örgütü, bütün seçilmişleriyle, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, il, ilçe yönetimleri ile birlikte her iki günde bir il Esenyurt'ta olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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